OM : Payet, Dieng et beaucoup de changements dans le onze d’Igor Tudor à Strasbourg !

A 21h, l’Olympique de Marseille affronte le RCSA à Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue1. Voici le onze aligné par Igor Tudor.

Après trois défaites en Ligue 1, les Marseillais doivent reprendre des points ce samedi soir face au RC Strasbourg. Pour cette 13e rencontre de Ligue 1, Igor Tudor a fait confiance à de nouvelles têtes. Il doit toujours faire sans Samuel Gigot qui est suspendu.

Kolasinac préféré à Touré en défense, Dieng enfin titulaire !

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Kaboré Guendouzi Veretout Clauss

Ünder Payet

Dieng

Le 1️⃣1️⃣ pour #RCSAOM 🔥⚔️ Voici la composition choisie par 𝐼𝑔𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑑𝑜𝑟 pour défier Strasbourg ! 💥 pic.twitter.com/dRIch29oVq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2022

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 28 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

« Forcément, ça va être un gros match. Dans une période où leurs résultats ne sont pas très bons, il y a quand même beaucoup d’intensité dans leurs rencontres. C’est une grosse équipe ! Il faudra être parfaits dans beaucoup de domaines. (…) Quand tu es à Marseille, tu ambitionnes de gagner tous les matches. On connaît l’adversaire et la multitude de surprises qu’il peut y avoir. Il faudra être capables de s’organiser techniquement face à la pression qu’ils peuvent mettre. (…) L’OM n’a plus du tout le même visage que l’année dernière. C’est une équipe qui presse en permanence et qui fait quasiment du un contre un tout terrain. Je ne pense pas que leurs résultats actuels leur fassent changer leur façon de jouer » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (27/10/22)

« Des doutes? Non. Il faut faire une analyse match après match. La défaite contre Lens n’était pas méritée. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. Les deux dernières prestations m’ont plus plu que celles des deux derniers mois. (…) Les joueurs sont conscients qu’on a besoin de points. Ils savent que le match de demain est très important. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/10/22)