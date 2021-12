OM – Payet : « j’ai été un peu bidon, vous m’avez fracassé et vous avez eu raison » !

Victime par deux fois de jets de bouteille lors des matches Nice – OM puis Lyon – OM, Dimitri Payet veut que ces comportements s’arrêtent. Le milieu de terrain olympien se fait porte parole des joueurs. Une attitude soulignée par le journaliste Philippe Carayon.

Sur Canal+, le journaliste Philippe Carayon a mis en avant l’attitude de Dimitri Payet face à ses propres supporters.

Payet est entendu par les supporters

« J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi formidable que Dimitri Payet en ce moment. Je le trouve très courageux, il est celui qui dit non, il est si souvent, et trop souvent, la victime de toutes ces violences. Qu’il n’hésite pas à prendre la parole, non pas pour attaquer les autres, mais pour essayer de trouver une solution, qu’il y ait au moins quelqu’un qui lance un appel. Il s’en prend tellement à tout le monde qu’il s’en est pris à ses supporters. Le soir du Clasico, il a défoncé en conférence de presse ses propres supporters pour leur attitude irresponsable et scandaleuse. » Philippe Carayon – Source: Canal+ / late Football Club (15/12/2021)

« Il y a 10 jours, la veille d’OM-Brest, il s’invite sans prévenir, parce qu’il ne voulait pas qu’il y ait trop de monde, à une réunion entre le club et les supporters ainsi que Steve Mandanda et son président. Il dit aux supporters : “Écoutez, la saison dernière, j’ai été un peu bidon, vous m’avez fracassé et vous avez eu raison. Mais cette année, on est en train de faire un truc bien, ne gâchez pas tout avec vos conneries.” Et il est entendu par les supporters. On a un joueur, un homme, qui prend position avec courage et de façon objective. » Philippe Carayon – Source: Canal+ / late Football Club (15/12/2021)

🗨️ : « Je suis content que des joueurs qui subissent disent stop. » Bruno Irlès à propos du coup de gueule de #Payet 🗣️ pic.twitter.com/aBUb5dYSfa — Late Football Club (@LateFootClub) December 15, 2021

L’international français a publié une Tribune dans le Monde ce mercredi soir afin de pester contre les agissements de certains supporters…

A LIRE AUSSI : Conférence League : Changement d’adversaire pour l’OM ?

« Depuis la reprise du championnat de Ligue 1, des scènes de violence se multiplient dans les stades. J’en ai été la victime la plus médiatisée, même si je ne suis pas le seul à avoir été agressé d’une façon particulièrement lâche et inacceptable. Je tiens à dire que si j’ai souhaité écrire cette lettre, ce n’est pas pour une histoire de communication ou à la demande du club. Il n’y a ni vice ni calcul de ma part, je n’ai pas la volonté de mettre la pression sur quiconque, je m’en fous de ça, d’autant que je n’ai plus aucun intérêt personnel dans cette histoire. Je veux juste essayer d’apporter un point de vue. Car je reste quand même la première victime des incidents de Nice et de Lyon, ce qui me donne un peu de légitimité. J’aimerais que la réunion interministérielle sur la violence dans les stades [prévue jeudi 16 décembre] ne soit pas sans lendemain. » Dimitri Payet – Source : Tribune dans Le Monde (15/12/21)