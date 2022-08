OM – Payet : « On a voulu nous déstabiliser »

Le capitaine de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Il s’est agacé des question sur l’ambiance au sein du groupe.

« »Le groupe travaille travaille bien en tout cas. On travaille très dur. Mais oui, on a la même ambiance que l’année dernière. Tout va bien. (…) Dimitri Payet n’a jamais demandé à voir le président. Il n’y a pas de réunion demandée, ni de ma part, ni d’aucun joueur. Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu’il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne. » Dimitri Payet – Conférence de presse (05/08/2022)

Payet : « Le groupe travaille bien et très dur avec la même ambiance que l’année dernière. Tout va bien. » #OM #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 5, 2022

Payet : » Dimitri Payet ni aucun autre joueur n’a demandé un rendez vous avec le président. C’est le président qui voulait nous parler. » #OM #TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 5, 2022