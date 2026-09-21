OM : penalty, regrets, Maupay… Djellit livre un constat très sévère !

L’OM s’est incliné 2-1 face au PSG dimanche soir au Stade Vélodrome, en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Malgré un contenu plus convaincant que lors des dernières sorties, Nabil Djellit estime que les Marseillais ne peuvent pas se satisfaire de cette prestation. Pour le journaliste, le bilan comptable reste tout simplement « catastrophique ».

« L’OM n’a pas démérité, loin de là »

Nabil Djellit a d’abord souligné la bonne première période des hommes de Bruno Genesio, capables de rivaliser avec un PSG qu’il a lui aussi jugé décevant.

« En dépit de ses limites, l’OM est au rendez-vous sur cette première période. Le PSG est à l’image de son début de saison. Trop moyen. »

Le journaliste estime également que Marseille peut nourrir des regrets sur le contact entre Désiré Doué et Amine Gouiri dans la surface parisienne.

« Quand on revoit les images, le penalty peut se siffler sur Gouiri… fallait rester au sol. »

Il n’a pas non plus épargné certains Parisiens, notamment Ousmane Dembélé, tout en pointant l’écart de qualité entre les deux effectifs.

« Jusqu’à là, Dembélé fait un match catastrophique. D’un côté, il y a Maupay ; de l’autre Ferran Torres. Le football est simple à comprendre. »

« Le bilan est catastrophique »

Au coup de sifflet final, Djellit a néanmoins recentré son analyse sur l’essentiel : les résultats.

« L’OM n’a pas démérité, loin de là. Ils peuvent même nourrir quelques regrets et être frustrés du scénario. Mais au final, une seule chose compte : le bilan. Et là, il est catastrophique. »

Avec quatre défaites en cinq journées de Ligue 1 et cinq revers consécutifs toutes compétitions confondues, Marseille arrive à la trêve dans une situation très préoccupante.

Le contenu face au PSG peut offrir quelques motifs d’espoir, mais pour Nabil Djellit, l’urgence est désormais de transformer ces progrès dans le jeu en résultats.