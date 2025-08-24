OM – PFC (5-2) : C’est très cher payé, lâche Max Lopez !

Revenu fouler la pelouse du Stade Vélodrome sous les couleurs du Paris FC, Maxime Lopez a vécu une soirée particulière lors du match comptant pour la 2e journée de L1 opposant son équipe à l’Olympique de Marseille, soldé par une large victoire olympienne (5-2). Formé à l’OM, l’ancien minot n’a pas caché son émotion, mais aussi une certaine frustration après la rencontre.

Interrogé au micro de BeIN Sports, Maxime Lopez a d’abord évoqué avec sincérité la signification de ce retour à Marseille :

Un retour chargé d’émotion pour Maxime Lopez

“C’est très cher payé. Mais je suis fier de mon équipe. On a tenu tête par moments à cette équipe de l’OM qui reste une grande équipe.”

Le milieu de terrain du PFC n’a pas manqué de saluer la qualité de l’effectif marseillais, tout en regrettant les erreurs commises par son équipe.

“On est revenus à 2-2, mais comme je l’ai dit la semaine dernière, la Ligue 1, ce n’est pas des blagues. Quand tu fais trop de cadeaux, tu es puni. Là, ce sont des joueurs de classe mondiale, et les erreurs se payent cash.”

Une défaite sévère, mais des motifs d’espoir

Malgré le score final de 5-2, le Paris FC a montré des phases intéressantes, notamment en première période. Lopez insiste :

“5-2, c’est sévère, mais on a eu des occasions.”

Face à une équipe de l’OM en pleine préparation, avec un secteur offensif déjà en jambes, le Paris FC a malgré tout réussi à exister par séquences. Pour Maxime Lopez, cette rencontre restera un moment à part, entre retour aux sources et volonté de prouver qu’il peut encore briller sur les pelouses françaises.