OM : Pique aux journalistes, avenir, C1… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Lors de sa conférence de presse avant le match contre Liverpool, Roberto De Zerbi a abordé plusieurs sujets clés allant de l’importance de certains joueurs à la stratégie en Ligue des champions, tout en glissant une petite pique aux journalistes.

Voici les 5 points clés :

Pique aux journalistes

De Zerbi a ironisé sur les critiques qu’il reçoit : « Peu importe ce que je fais, je ferai une erreur quand même… Avant, personne ne dit rien, mais après vous parlez tous. Comme en Italie. »

Importance d’Hojbjerg

Le coach souligne le rôle du milieu expérimenté : « Hojbjerg a le niveau élevé qui permet aux joueurs plus jeunes d’apprendre… ce genre de joueurs est indispensable pour l’équipe. »

🗣️ “Si tu as un joueur comme Hojbjerg, le niveau s’élève”#DeZerbi : “Hojbjerg a le niveau élevé qui permet aux joueurs plus jeunes d’apprendre. Il a une forte personnalité et ce genre de joueurs est indispensable pour l’équipe. Si on encaisse beaucoup de buts en fin de matchs,… pic.twitter.com/Sc9ChFmyKB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2026

Nouveau format de la Ligue des champions

Il apprécie le changement : « C’est plus beau… il y a plus de matchs et plus d’intérêt. Jusqu’à deux-trois matchs de la fin l’an dernier, le PSG était éliminé et finalement ils ont remporté la Ligue des champions en la méritant. »

Préparation des matchs et mentalité

De Zerbi insiste sur l’équilibre entre confiance et humilité : « On a les qualités pour mettre Liverpool en difficulté… si on pense qu’on est trop fort, on fait des prestations comme contre Nantes. »

🗣️ “Liverpool ? Ce match peut changer la saison en Ligue des champions…”#DeZerbi : “La préparation footballistique est plus difficile quand tu affrontes Liverpool, contrairement à la préparation mentale. C’est la progression que l’on doit avoir de notre côté. On doit penser… pic.twitter.com/aRMWVeSzbW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2026

Focus sur Marseille et le Trophée des champions

Il reste concentré sur le club et tire des leçons du passé : « Je voulais venir ici, je suis là avant un match très important… Contre le PSG au Trophée des champions, ce n’est pas vraiment une défaite mais cela reste ancré en moi. »