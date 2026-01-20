Info Chrono
OM : Pique aux journalistes, avenir, C1… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Pique aux journalistes, avenir, C1… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

Lors de sa conférence de presse avant le match contre Liverpool, Roberto De Zerbi a abordé plusieurs sujets clés allant de l’importance de certains joueurs à la stratégie en Ligue des champions, tout en glissant une petite pique aux journalistes.

 

Voici les 5 points clés :

 

Pique aux journalistes

 

De Zerbi a ironisé sur les critiques qu’il reçoit : « Peu importe ce que je fais, je ferai une erreur quand même… Avant, personne ne dit rien, mais après vous parlez tous. Comme en Italie. »

 

 

Importance d’Hojbjerg

 

Le coach souligne le rôle du milieu expérimenté : « Hojbjerg a le niveau élevé qui permet aux joueurs plus jeunes d’apprendre… ce genre de joueurs est indispensable pour l’équipe. »

 

Nouveau format de la Ligue des champions

 

Il apprécie le changement : « C’est plus beau… il y a plus de matchs et plus d’intérêt. Jusqu’à deux-trois matchs de la fin l’an dernier, le PSG était éliminé et finalement ils ont remporté la Ligue des champions en la méritant. »

 

 

Préparation des matchs et mentalité

 

De Zerbi insiste sur l’équilibre entre confiance et humilité : « On a les qualités pour mettre Liverpool en difficulté… si on pense qu’on est trop fort, on fait des prestations comme contre Nantes. »

 

Focus sur Marseille et le Trophée des champions

 

Il reste concentré sur le club et tire des leçons du passé : « Je voulais venir ici, je suis là avant un match très important… Contre le PSG au Trophée des champions, ce n’est pas vraiment une défaite mais cela reste ancré en moi. »

 

