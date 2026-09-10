OM : piste brésilienne, deux forfaits à Rennes et Genesio cash sur le turnover… Les 3 infos de ce jeudi

À la veille du déplacement de l’OM à Rennes, l’actualité olympienne est particulièrement chargée. Une piste brésilienne suivie lors du dernier mercato refait surface, Bruno Genesio a confirmé deux forfaits importants dans l’entrejeu et le coach marseillais a également clarifié sa position sur le turnover avant l’enchaînement des matches.

1. Marseille s’est renseigné sur un jeune espoir brésilien

L’OM aurait exploré une nouvelle piste au Brésil lors du dernier mercato. Selon le journaliste Tainan Nunes, Marseille s’est renseigné sur Henrique Menke, l’un des jeunes éléments prometteurs de la formation de l’Internacional Porto Alegre.

Le joueur aurait également été sondé par Leeds United et le Real Betis.

« Henrique Menke, l’une des promesses de la formation de l’Inter, a reçu des sondages de Leeds United, Olympique de Marseille et Real Betis lors de la dernière fenêtre de transferts. »

Passé par les sélections de jeunes du Brésil, Menke n’a pas encore eu sa chance avec l’équipe première. Il devrait rester à l’Internacional jusqu’à la fin de la saison en attendant une opportunité.

Pour l’OM, il ne s’agit à ce stade que d’un sondage, sans négociation avancée ni offre connue.

2. Kondogbia et Nnadi forfaits pour Rennes

Bruno Genesio a confirmé ce jeudi que Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ne seront pas disponibles pour le déplacement à Rennes.

Deux absences importantes dans un secteur où l’effectif marseillais est déjà particulièrement réduit.

Concernant Kondogbia, le coach a précisé :

« Kondogbia est en réathlétisation. Je n’aime pas donner de délai, sur des blessures musculaires il faut aviser au jour le jour. Il va mieux que prévu. »

Genesio ne souhaite donc pas fixer de date précise pour son retour.

Nnadi, sérieusement touché au genou face à Monaco, reste lui aussi indisponible. Son retour face au PSG le 20 septembre demeure très incertain.

3. Genesio annonce peu de turnover

Avec Rennes, la Ligue Europa puis le PSG au programme, l’OM va entrer dans son premier véritable enchaînement de la saison.

Pour autant, Bruno Genesio ne prévoit pas encore de rotation massive.

« Instaurer un turnover ? En général, il y a toujours quelques rotations d’un match à l’autre quand on est engagé en Coupe d’Europe. Mais là, c’est le premier enchaînement. Ce n’est pas démentiel. »

L’entraîneur olympien souhaite avant tout améliorer les points faibles observés depuis le début de saison, notamment sur le plan défensif.

« On pense match après match. On veut progresser, améliorer certains points, notamment l’animation défensive, tout en gardant ce qu’on fait de bien. Notre pressing fonctionne bien. »

Genesio assure également que son groupe n’aborde pas Rennes avec crainte :