OM : Playercare, méthode, exfiltrations mercato… la méthode Benatia !

Arrivé à Marseille en novembre 2023 comme conseiller sportif, avant d’être nommé directeur du football de l’OM en janvier 2025, Medhi Benatia continue d’imprimer sa marque. Invité de l’After Foot sur RMC, l’ancien défenseur a expliqué en détail la méthode qu’il a mise en place au sein du club phocéen, tout en évoquant son avenir personnel.

Depuis son arrivée, Benatia n’a jamais dissimulé ses ambitions pour le club marseillais. Fin 2024, toujours sur RMC, il expliquait déjà : “J’ai envie de continuer à aider ce club, peu importe le contrat. (…) Aujourd’hui, dans le travail et l’unité qu’on veut mettre en place, tout est réuni pour aller dans le bon sens, c’est le but.” Un discours confirmé ce mardi dans l’émission, où il est revenu sur la philosophie instaurée autour du management et du suivi des joueurs.

La méthode Benatia, un virage structurel pour l’OM

La progression sportive de l’Olympique de Marseille lui a donné raison la saison passée, avec une deuxième place en championnat synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Sur le banc, Roberto De Zerbi, recruté à l’été 2024 alors qu’il était convoité en Europe, a donné une cohérence nouvelle à un effectif largement renouvelé : Benjamin Pavard, Igor Paixao, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, ou encore Adrien Rabiot, transféré depuis à l’AC Milan après un incident avec Jonathan Rowe.

Un management basé sur le contrôle et la structuration

Dans l’After Foot, Benatia a répété son exigence et sa ligne directrice : “J’ai toujours dit que j’ai un projet. J’ai une ligne directrice. (…) Celui qui veut monter dans le train (…) il est le bienvenu ; celui qui veut se mettre contre, il doit me le dire.” Le directeur du football assume que certains choix ont entraîné des départs : “Ceux qui étaient contre, le club a peut-être décidé de s’en séparer et c’est tant mieux comme ça.”

Mehdi #Benatia sur RMC : “Ce qu’on fait depuis le départ c’est de remettre l’intérêt du club au milieu! Beaucoup trop de gens se sont servis de l’OM.”#TeamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2025



Il a aussi détaillé ce qu’il a “essayé de changer” en interne dès son arrivée : structuration de la performance, suivi médical, traçabilité des blessures, rôle du player care. “Je veux un mec dans la performance, je veux un mec dans le playercare (…). Toutes ces choses-là, je n’ai rien vu au départ. Et bien moi, je veux tout savoir.”

Sportivement, l’OM vit une saison dense : 21e de la phase de ligue en Europe, toujours en course pour les barrages, et 3e en championnat.