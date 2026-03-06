OM : Objectif, forme, Vinicius … la conf de Paixao résumée en 5 points !

À la veille de Toulouse – OM, l’ailier marseillais Igor Paixão s’est présenté en conférence de presse au centre Robert-Louis-Dreyfus. Le Brésilien est revenu sur l’élimination en Coupe de France face au Toulouse FC et sur la réaction attendue en championnat. Il a évoqué l’état d’esprit du groupe, les objectifs de fin de saison ainsi que sa forme personnelle. L’attaquant olympien a également affiché son soutien à ses coéquipiers dans une période délicate pour l’OM.

1. Tourner la page de l’élimination en Coupe

Le joueur marseillais reconnaît la déception après la sortie de la compétition.

« Nous savons nos responsabilités après cette élimination. Nous sommes très déçus et le coach aussi. On voulait passer parce que la Coupe de France était très importante pour nous. »

Il insiste toutefois sur la nécessité de se projeter rapidement.

« On le regrette mais il faut passer à autre chose, on a un match samedi. »

2. L’objectif clair : finir sur le podium

Malgré les difficultés, Paixão assure que le groupe reste mobilisé pour la fin de saison.

« Encore beaucoup de matchs devant nous. On va toujours lutter jusqu’au bout pour obtenir un maximum de points. »

L’objectif reste la qualification en Ligue des champions.

« L’équipe est concentrée sur l’objectif (finir sur le podium). »

🗣️ “La célébration c’était un hommage à Vinicius”#Paixao ; “La célébration c’était un hommage à Vinicius. J’avais vraiment envie de marquer pour lui rendre hommage. Je voulais marquer pour apporter de la joie aux supporters. Ce serait un rêve de représenter le Brésil à la Coupe… pic.twitter.com/YEwqrvTCZe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026

3. Une célébration en hommage à Vinicius

Le Brésilien est revenu sur sa célébration récente dédiée à Vinícius Júnior.

« La célébration c’était un hommage à Vinicius. J’avais vraiment envie de marquer pour lui rendre hommage. »

Il explique aussi que son but avait pour objectif d’apporter de la joie aux supporters.

« Je voulais marquer pour apporter de la joie aux supporters. »

4. Une bonne forme personnelle et l’envie d’aider l’équipe

L’ailier souligne sa dynamique actuelle et son désir de continuer à être décisif.

« Je suis en forme actuellement. Je suis heureux de marquer des buts et d’aider l’équipe. »

Il rappelle aussi l’importance de l’engagement collectif :

« Il faut parfois se sacrifier sur le terrain, il faut tout donner pour l’équipe. »

🗣️ “#Balerdi va réussir à traverser ces moments difficiles”#Paixao ; “Parler de Leo n’est pas toujours facile. Il travaille beaucoup, c’est quelqu’un qui a eu de la malchance. Tout le monde peut rater un penalty. Il faut aider tout le monde. On voulait passer ce tour. Leonardo… pic.twitter.com/8XN3vJYwe9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026

5. Soutien à Leonardo Balerdi

Paixão a apporté son soutien à Leonardo Balerdi après les critiques récentes.

« Tout le monde peut rater un penalty. […] Leonardo travaille beaucoup, il a une grande personnalité. »

Il se montre convaincu que le défenseur marseillais saura rebondir.