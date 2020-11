OM – Porto // Les Notes de FCM : Mettez Balerdi, Henrique ou Germain, ça ne changera rien !

L’Olympique de Marseille s’est encore incliné en Ligue des Champions, face à Porto, mais cette fois-ci à la maison (0-2).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Rien à se reprocher…

Les trucs à sortir, il les sort mais ensuite si ses défenseurs ne suivent pas après un premier arrêt (39′) ou concèdent des penaltys (69′)… Il a fait son taf, c’est devant lui qu’était le problème…

H. Sakai : 3,5/10

Un match assez anonyme donc insuffisant…

Il n’a ni commis de faute grossière, ni été particulièrement mauvais techniquement mais simplement à son niveau plancher. Et en Ligue des Champions, son niveau plancher, dans ce contexte, ne suffit pas pour apporter un plus à son équipe. Qui avait besoin de ça de la part de l’un de ses cadres. Mais il n’est pas ce type-là de cadre, non. Si l’ensemble avait mieux fonctionné, son match anonyme aurait été passable…

L. Balerdi : 2/10

Malheureusement coupable…

Il défend très mal et de manière manquant évidemment d’expérience sur l’action du penalty (69′). Cette action hautement décisive lui vaut au passage un second jaune synonyme de rouge et détruit son match. Dommage car avant cela, il avait montré une certaine hargne dans les duels, une précision non négligeable à la relance (6 longs ballons sur 8 réussis, une seule dangereuse à la 18′) et une vitesse appréciable. En espérant que cela ne lui coupe pas les ailes pour les mois à venir…

Alvaro : 3/10

Impuissant et dépassé…

Il a beaucoup souffert avec le ballon dans les pieds ou dans ceux de ses adversaires. Régulièrement à la traîne, il est attentiste sur le corner qui amène l’ouverture du score (39′). À la relance, il a été imprécis (4 longs ballons arrivés à destination sur 11 tentés) et n’a pas compensé par une présence salvatrice dans la surface adverse. Bref, un mauvais match d’un patron de défense jamais dominateur.

J. Amavi : 4,5/10

Le meilleur défenseur marseillais même si…

C’est un peu le problème avec Amavi, il y a souvent un « même si. » Bon cette fois, c’est son duel perdu avant la touche qui amène le penalty de Porto qui pourrait éventuellement prêter à discussion (69′). Mais enfin, l’arbitre peut siffler en sa faveur et on en parle jamais… Parce qu’autrement, il a été très dynamique comme en atteste ses six ballons interceptés, accrocheur comme le prouvent ses deux tacles réussis et généralement à la hauteur.

B. Kamara : 4,5/10

Pas transcendant mais pas loin d’être le meilleur marseillais hier…

Il a été tranchant dans ses jaillissements au devant de ses adversaires, précis dans ses ouvertures (à l’image de celles à la 9′ et 27′) et n’a pas hésité à se placer un peu plus haut sur le terrain. Il perd aussi quelques duels, quelques ballons mais c’est le risque de son attitude proactive, à tout de même saluer dans une équipe léthargique. Il est remplacé à la 59′ par Michaël Cuisance qui aura fait des fautes mais aussi distillé un ou deux jolis ballons comme celui de la 81′ pour Benedetto.

M. Sanson : 3/10

Une utilité énigmatique, comme d’habitude…

Des kilomètres parcourus dans tous les sens, peu de ballons touchés, peu d’impact défensif et un carton jaune (35′). Il était possible d’y croire lors des quinze premières minutes après sa frappe foirée (4′) puis une jolie combinaison sans lendemain sur le côté avec Thauvin (11′) mais après en fait… Peut-être que si l’équipe était dominante, ses efforts seraient autrement valorisés mais en l’état, il ne sert pas à grand chose sur le terrain. Remplacé à la 77′ par Yuto Nagatomo.

V. Rongier : 3/10

Invisible et presque apeuré par moment…

Particulièrement en première période où ses choix de passes allaient systématiquement vers le confort et la sécurité. Un peu moins en seconde période où il est monté d’un ton au niveau intensité dans son pressing. Il intercepte quand même 4 ballons et offre un (tout petit) peu d’allant offensif dans le second acte. Bien trop peu insuffisant.

L. Henrique : 3/10

Il n’a pas changé grand chose mais il n’est pas à blâmer…

Sur son côté, il a montré qu’il avait de la vitesse, qu’il était capable de quelques belles inspirations (comme sa talonnade à la 28′) mais aussi d’être encore un peu naïf sur certaines situations. On a vu ce qu’il pouvait apporter lorsque l’équipe avait le ballon et la volonté de jouer en début de match puis il a logiquement disparu. Pas transcendant, ce n’est pas le messie mais il faudra le revoir dans d’autres conditions plus favorables. Remplacé à la 59′ par Dimitri Payet qui a réussi un ou deux beaux centres.

F. Thauvin : 3,5/10

Intéressant puis porté disparu…

Le bon début de match marseillais c’est aussi le sien, il est dans l’action amenant à la frappe de Germain (4′) puis il frappe bien un coup franc qui atterrit sur la tête dangereuse de ce même Germain et… c’est fini ! C’en était fini de ses bonnes inspirations. A suivi un paquet de passes mal dosées et même des coups de pieds arrêtés moins bien tirés. Il a fait un match de leader technique 15 minutes puis il a disparu… Remplacé à la 78′ par Marley Aké.

V. Germain : 4/10

C’est généralement médiocre mais c’est peut-être le meilleur match d’un 9 marseillais depuis le début de saison !

Il est dans les bons coups en début de match (passe vers Sanson 4′, tête cadrée 14′) et a eu une certaine présence aux avant-postes. On est encore très loin d’Erling Haaland mais c’est mieux que le fantôme qui se ballade habituellement à la pointe de l’attaque. Au final, il n’a touché que 20 ballons mais aura tout de même trouvé le moyen de faire une frappe et deux passes clés ! Remplacé à la 59′ par Dario Benedetto, lui aussi plutôt remuant et pas loin de trouver le chemin des filets sur ce bel enchaînement à la 81′.

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

Son plan semblait être le bon sur le premier quart d’heure malheureusement il n’a duré qu’un quart d’heure !

Son équipe est sans doute trop habituée à un petit rythme de sénateur pour poursuivre les bonnes initiatives qu’il tente d’initier. Et si elle est trop habituée à ce rythme lénifiant, c’est aussi de sa faute. Sur le long terme, il y a eu trop de prestations manquant de rythme sans qu’il ne change grand chose. Les récompenses en terme de points n’aidant sans doute pas…

Comme après chaque match de Ligue des Champions, reste l’impression qu’il doit changer quelque chose de profond dans l’approche des rencontres…