OM : Pour Acherchour, Greenwood est un poids pour Marseille comme Mbappé l’était au PSG !

Privé de Mason Greenwood, suspendu et blessé, l’Olympique de Marseille s’est présenté diminué face à Monaco dimanche. Malgré son statut de meilleur buteur, l’attaquant anglais fait l’objet de critiques sur son influence collective, notamment de la part du consultant Walid Acherchour sur RMC.

Walid Acherchour remet en question l’impact de Mason Greenwood

Sur les ondes de RMC, dans L’After Foot, Walid Acherchour a livré une analyse tranchée sur l’importance de Mason Greenwood au sein de l’Olympique de Marseille. Le consultant estime que le collectif marseillais fonctionnerait mieux sans son numéro 10, malgré ses statistiques individuelles. « J’aimerais parler d’un absent de dimanche, avec Mason Greenwood. C’est la fameuse zone grise dans le football : on ne sait pas si l’individualité est le problème ou la solution. Je pense que cette équipe est meilleure collectivement sans Mason Greenwood. Et qu’il fait partie de ces joueurs qui sont des solutions et des problèmes à la fois. Si Mason Greenwood part de Marseille, dans les prochains mois on se rendra compte que cette équipe-là sera meilleure sans lui, comme Kylian Mbappé (avec le PSG). Joueur qui vampirise, joueur qui défend pas, joueur qui n’est pas pertinent dans la structure que veut mettre en place le coach, il y a pas mal de similitudes (entre Greenwood et Mbappé). »

Des propos forts, qui contrastent avec l’apport offensif du joueur cette saison en Ligue 1, où il s’impose comme le principal atout offensif de l’OM.

“Je pense que personne n’aime Greenwood dans l’effectif !”

🔵⚪️⚡️ L’avis tranché de @walidacherchour : “L’OM est meilleur collectivement sans Greenwood” pic.twitter.com/P6mJzEmwET — After Foot RMC (@AfterRMC) April 6, 2026



Avant d’aller plus loin, Walid Acherchour a également évoqué la place de Mason Greenwood dans le vestiaire marseillais et son rôle dans la dynamique collective. « Après, évidemment, dans un match, une équipe a besoin de certaines individualités pour faire la différence. Même si Greenwood va peut-être qualifier Marseille en Ligue des Champions sur la fin de saison, il y a un état des lieux à faire à la fin de la saison et cette équipe sera bien, bien meilleure sans lui. Et sur le côté fédérateur : je pense que personne n’aime Greenwood dans l’effectif, sauf un ou deux éléments. Et quand ton leader d’attaque est un joueur qui est dans la désinvolture, qui est très talentueux mais qui n’arrive pas à fédérer, c’est un problème dans le football. Et sur les prochaines années, si Mason Greenwood part, ce sera une bonne chose ».

Malgré ces critiques, les chiffres de Mason Greenwood restent difficilement contestables : 25 buts et 8 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Une efficacité offensive qui fait de lui un élément clé de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Face à Monaco, son absence s’est fait ressentir dans la capacité des Marseillais à concrétiser leurs occasions. Un manque d’efficacité qui alimente encore davantage le débat entre performance individuelle et équilibre collectif au sein de l’OM.