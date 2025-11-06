OM : Pour cet ancien du club, on a vu l’équipe trop belle, surtout au milieu !

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate en Ligue des champions. Avec seulement trois points pris sur douze possibles après quatre journées, le club phocéen voit ses ambitions sérieusement compromises. Malgré une prestation correcte par séquences face à l’Atalanta, la défaite a laissé des traces. Si Roberto De Zerbi a pointé du doigt l’arbitrage et un penalty non sifflé en fin de match, certains observateurs estiment que le mal est plus profond. C’est notamment le cas de l’ancien défenseur de l’OM, Éric Di Meco, désormais consultant sur RMC, qui n’a pas mâché ses mots envers son ancien club.

Un milieu moins fort que la saison dernière, selon Di Meco

Pour Éric Di Meco, l’OM paie aujourd’hui une perte de qualité dans son entrejeu. L’ancien latéral gauche, champion d’Europe 1993, juge que le secteur du milieu est bien moins performant qu’à la saison dernière. « On s’est enthousiasmé après la performance au Real, la victoire contre Paris, Strasbourg, l’Ajax. On a voulu voir le verre à moitié plein (…) Si on regarde le fond des dernières performances, c’est moins bon que ce que l’on pensait à l’OM. Il y a moins de qualité que ce qu’on pensait. Et ce soir, la comparaison avec l’Atalanta est terrible pour l’OM. Sur la qualité technique et la cohérence tactique », a-t-il déclaré au micro de RMC.

Le consultant a également évoqué un transfert clé de l’été pour illustrer son propos : le départ d’Adrien Rabiot, désormais à l’AC Milan. « Si on m’explique que Vermeeren, O’Riley et Angel Gomes peuvent être très rapidement au niveau de Rabiot, moi je suis désolé, ces garçons-là sont peut-être en devenir et peut-être qu’un jour ils seront très forts, mais pour le moment, c’est trop juste », a ajouté l’ancien Olympien, visiblement inquiet de l’évolution de l’équipe.

Cette sortie d’Éric Di Meco reflète une réalité que partagent de plus en plus de supporters : malgré les intentions de jeu prônées par De Zerbi, l’OM manque de repères et surtout de leaders au milieu de terrain. À quatre journées de la fin de la phase de groupes, les Marseillais devront vite réagir s’ils veulent encore croire à une qualification en huitièmes de finale.