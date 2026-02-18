OM : Pour Di Meco, Frank McCourt aurait pu éviter cette crise !

Sur RMC Sport, Éric Di Meco a livré une analyse sévère de la récente crise traversée par l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur estime que Frank McCourt aurait pu éviter plusieurs jours de turbulences médiatiques en intervenant plus tôt. Des propos qui relancent le débat sur la gouvernance de l’OM.

Une intervention jugée trop tardive

Invité à s’exprimer sur RMC Sport, Éric Di Meco n’a pas masqué son incompréhension face à la chronologie des événements. Selon lui, la situation impliquant Frank McCourt et Medhi Benatia aurait pu être réglée en amont. « Ce qu’on vient de vivre, on aurait pu ne jamais le vivre. Frank McCourt est averti depuis cinq jours que Medhi Benatia veut jeter l’éponge. Il lui dit que samedi, il vient voir le match. Il sait que c’est inéluctable. Ça ne peut pas se régler samedi plutôt que ce mardi ? », s’interroge Di Meco.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de crise à l’OM, largement commentée ces derniers jours. L’ancien international met en avant la responsabilité du propriétaire américain dans la gestion du timing et de la communication.

« Le personnage le plus important c’est Benatia »

Toujours au micro de RMC Sport, Éric Di Meco a développé une critique plus structurelle. S’il rappelle faire partie de ceux qui défendent Frank McCourt, il regrette une gestion qu’il juge insuffisamment anticipée. « Je fais partie de ceux qui défendent Frank McCourt. Il a eu une chose à faire depuis le début de saison : quand il y a la crise, il faut éviter qu’elle ne sorte. S’il s’intéressait à son club au jour le jour, il aurait identifié depuis un moment le fait que Pablo Longoria a perdu la main. Le personnage le plus important du club sportivement est Medhi Benatia. Je lui reproche de ne pas avoir géré la chose en coulisse. »

En soulignant le rôle central de Medhi Benatia, Di Meco met en lumière les équilibres internes de l’Olympique de Marseille. Des propos qui alimentent les discussions autour de la gouvernance et de la stabilité institutionnelle du club phocéen, alors que l’OM poursuit sa saison en Ligue 1 dans un climat sous haute surveillance.