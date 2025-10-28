OM : Pour Dugarry, De Zerbi panique !

L’ancien attaquant de l’OM, Christophe Dugarry, s’est exprimé sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. Le champion du monde 1998 a livré une analyse franche et sans détour sur la situation actuelle du club phocéen, oscillant entre confiance pour le championnat et scepticisme pour l’Europe.

Selon lui, si les Marseillais ont les moyens d’assurer une place sur le podium en Ligue 1, la Ligue des Champions reste un défi d’une autre envergure. « Si c’est pour que l’OM finisse deuxième du championnat, je ne suis pas inquiet. Si c’est pour que l’OM se qualifie directement pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, je suis un peu plus inquiet. Pour les barrages, il y a encore un peu de marge », a confié Dugarry, estimant que Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia cherchent avant tout à calmer le contexte autour du club.

« Je comprends De Zerbi et Benatia qui minimisent l’échec de ces deux matches, car ils sont dans leur rôle. Mais je suis désolé : ce discours ne fonctionne pas. M’expliquer que ce sont ‘les meilleures 20 minutes’ (à Lens), c’est largement insuffisant pour gagner un match… » a-t-il poursuivi.

Dugarry pas encore convaincu par De Zerbi

Très critique sur les prestations récentes, Christophe Dugarry estime que le technicien italien n’a pas encore trouvé la bonne formule. « Après, je reviens une nouvelle fois sur De Zerbi. J’étais inquiet face à Rennes (0-1). Ses joueurs n’ont pas été bons face au Real Madrid (1-2) et il n’a pas réussi non plus à inculquer quelque chose avec ses changements. Ils ont été très mauvais et ont coûté certainement le match, ou tout du moins la défaite, face à Lisbonne (Sporting CP, 1-2). Là, une nouvelle fois, il n’est pas inspiré, il n’arrive pas à créer une dynamique… »

🔵⚪️ Duga: “L’OM deuxième de Ligue 1 ? Je ne suis pas inquiet. L’OM directement qualifié pour la deuxième phase de la Ligue des champions ? Je le suis un peu plus. De Zerbi ne me convainc pas, il ne se passe pas grand chose. Il n’est pas inspiré dans ses changements, il panique” pic.twitter.com/GDzOvkq01b — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 27, 2025



L’ancien international français pointe du doigt un manque de cohérence tactique et une gestion des changements qu’il juge défaillante. « J’ai l’impression qu’il panique dans ces changements. Pour l’instant, il ne me convainc pas totalement », a-t-il conclu.

S’il reconnaît le potentiel de l’effectif et la qualité de jeu par séquences, Dugarry estime que l’OM doit encore franchir un cap pour rivaliser avec les cadors européens. Les deux défaites de la semaine dernière ne peuvent pas non plus effacer le très bon mois de septembre et les victoires convaincantes face au PSG, Strasbourg ou encore l’Ajax ! Dugarry n’a jamais caché ses doutes concernant De Zerbi !