OM : Pour Habib Beye, “Igor Paixão montre tout son talent”

Présent en conférence de presse, Habib Beye a évoqué le cas d’Igor Paixão, recrue brésilienne devenue la plus chère de l’histoire du mercato de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais a insisté sur son talent mais aussi sur son état d’esprit, après sa performance récente.

Arrivé avec une forte attente autour de son transfert, Igor Paixão concentre naturellement l’attention. Son statut de recrue la plus onéreuse du mercato marseillais renforce l’exigence autour de chacune de ses prestations sous le maillot de l’OM.

Paxao, un talent salué par Habib Beye

Interrogé sur l’ailier brésilien, Habib Beye a mis en avant sa capacité à faire basculer un match, tout en soulignant son comportement au quotidien. “Paixao, ce qui le rend spécial, c’est ce qu’on a vu sur le match: être capable de marquer un but extraordinaire. En mettant le talent de côté, je suis très satisfait de son investissement. Et surtout, il accepte les décisions que prennent les coachs. Il montre tout son talent à l’OM.”

Au-delà du geste décisif évoqué par le coach, c’est l’implication globale du joueur qui est valorisée. Dans un contexte de Ligue 1 exigeant et sous la pression inhérente à son transfert, Igor Paixão semble répondre présent.

Un signal fort pour la suite de la saison

Pour l’Olympique de Marseille, voir sa recrue phare afficher à la fois efficacité et discipline tactique constitue un signal positif. Dans une saison où chaque match pèse lourd, la capacité d’un joueur offensif à faire la différence peut s’avérer déterminante.

Les mots de Habib Beye traduisent une satisfaction mesurée mais réelle. Entre talent individuel et intégration collective, Igor Paixão s’inscrit progressivement dans le projet de jeu de l’OM, avec l’ambition de confirmer sur la durée.