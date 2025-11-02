OM : Pour le coach d’Auxerre, “l’arbitre n’a pas fait son travail !”

Battue sur sa pelouse par l’Olympique de Marseille (0-1), l’AJ Auxerre a laissé filer des points précieux dans sa lutte pour le maintien. Mais au-delà du résultat, c’est l’arbitrage qui a mis le feu aux poudres au stade de l’Abbé-Deschamps. Très remonté après la rencontre, Christophe Pélissier n’a pas mâché ses mots contre les décisions du corps arbitral, qu’il juge « catastrophiques ».

Pélissier : « L’arbitre n’a pas protégé l’intégrité des joueurs »

L’entraîneur auxerrois a vu rouge, mais pas pour les mêmes raisons que son défenseur Sinaly Diomandé, expulsé en toute fin de match. En conférence de presse, Christophe Pélissier a exprimé toute sa frustration : « On sait que quand on est comme ça, ça ne tourne pas en notre faveur. On voit encore l’arbitrage catastrophique ce soir. On a un joueur gravement blessé (Lasso Coulibaly), le joueur adverse (Robinio Vaz) a jaune. Et derrière, il se permet de mettre un second jaune à Diomandé à la 94e, on dirait que ça lui faisait plaisir. »

Le technicien n’a pas hésité à pointer du doigt ce qu’il estime être une gestion incohérente du match : « L’arbitre n’a pas fait son travail. Il n’a pas protégé l’intégrité des joueurs. J’espère qu’il aura une bonne note… » a-t-il lâché, visiblement amer.

L’AJA frustrée malgré une bonne prestation

Malgré la défaite, l’AJA n’a pas démérité face à une équipe marseillaise solide défensivement. Réduits à dix après l’expulsion de Garcia côté olympien, les Bourguignons ont poussé jusqu’au bout sans parvenir à égaliser. Une frustration d’autant plus grande que les Auxerrois estiment avoir été lésés par plusieurs décisions clés.

