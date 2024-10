OM : « Pour nous, c’est une défaite »

Au micro des journalistes à la suite de la rencontre face au SCO d’Angers, Leonardo Balerdi a livré son analyse du match. Il est très déçu du résultat contre les Angevins.

« Pour nous, c’est une défaite. Le vestiaire le ressent comme ça. C’est dur mais il faut s’améliorer. On est en train d’être une équipe mais il faut faire les choses différemment. Aujourd’hui, on ne peut pas perdre à la maison. On ne peut pas perdre deux points. On doit revoir le match. On est déçu. On a eu des occasions, mais à domicile on doit dominer tout le match. On ne l’a pas fait. Dans ce club, il n’y a pas de temps. Les prochains matchs, il faudra être présents », a déclaré le Capitaine en à DAZN après le match ce vendredi soir face à Angers au Vélodrome.

La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme du match nul concédé face à Angers (1-1) ce vendredi soir en Ligue 1.

« On a vu de la fatigue chez certains joueurs en première période. On a essayé de trouver des joueurs entre les lignes d’avoir du contrôle, d’aller plus haut et d’aller dans la zone de finition. Et après il y a eu ces expulsions qui ont tout changé, ce n’est plus du tout le même match. On doit continuer à travailler. On ne peut pas jouer trop de matchs comme celui de Strasbourg ou d’aujourd’hui. On a eu du temps pour construire une équipe et elle doit correspondre aux supporters de l’OM. On a des joueurs forts, on doit trouver la mécanique et s’ajuster. On est en colère aujourd’hui après un patch comme celui-là, » a déclaré l’entraîneur de l’OM au terme de la rencontre