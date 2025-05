OM : Pour Rothen, il faut de la « stabilité et de la continuité pour que l’OM soit plus fort » !

Alors que Roberto De Zerbi devrait bien rester le coach de l’OM la saison prochaine, la saison n’aura pour autant pas été si simple. Des événements auraient même pu faire changer d’avis à l’entraîneur selon Jerome Rothen, mais la direction semble désormais entièrement soudée et en accord sur les plans pour l’an prochain.

L’OM aura connu une saison longue et compliquée, mais aura finalement atteint son objectif. Des complications qui ont un temps failli faire vaciller l’état d’esprit de De Zerbi, mais après une réunion aux États-Unis avec le propriétaire, l’OM a certifié que le coach italien continuerait le saison prochaine. Et ce voyage aux États-Unis aura été déterminant, comme le dit Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme, sur RMC. Un tournant pour l’OM qui s’apprête à continuer avec un entraîneur plus d’un an, la première fois depuis Sampaoli.

La relation entre eux n’a pas été si fluide que ça cette année

« C’est une bonne nouvelle mais à la fois ça m’interpelle un petit peu le fait d’aller aux États Unis, et rencontrer Frank McCourt le propriétaire avec Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. La relation entre eux n’a pas été si fluide que ça cette année. On le voit avec certains joueurs, le stage de fin de saison, s’écarter de la commanderie… Je ne dis pas que De Zerbi est responsable de ça, mais le constat c’était qu’il y avait une partie de l’encadrement qui ne comprenait pas trop le fonctionnement de Roberto De Zerbi, même Benatia nous l’a expliqué. »

« Longoria est dans la stabilité »

« Il fallait remettre tout ça à flot pour repartir du bon pied. Avec un objectif atteint avec cette Ligue des Champions l’année prochaine et un effectif à remodeler. Il y a beaucoup d’incompréhensions qui ont mis le doute dans la tête de tout le monde, et lui le premier. Et après il avait fait une interview vers février où il avait laissé un peu la porte ouverte à un départ ailleurs. Idem avec l’histoire du Milan AC, son entourage a sans doute dû faire monter la sauce dans les médias ». Mais De Zerbi restera finalement bel et bien le tacticien olympien la saison prochaine, pour le plus grand bonheur de Longoria.

« Au final tu te poses des questions, là où tu ne devrais pas. J’ai des doutes sur le fait que si ça repart mal l’année prochaine, il y ait des tensions. J’espère donc qu’ils se sont tapés dans la main et mis tout ça de côté. Après cette réunion, c’est bien de continuer avec De Zerbi. Pablo Longoria l’a expliqué, s’il a pris De Zerbi c’était aussi pour casser la dynamique des anciens entraîneurs qui se barraient au bout d’un an. Il est dans la stabilité et la continuité, et il n’y a que comme cela que l’OM deviendra encore plus fort. »