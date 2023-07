OM : Pour tout savoir sur le SK Dnipro-1 et le Panathinaïkós !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le tirage au sort du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions a rendu son verdict, l’Olympique de Marseille affrontera le vainqueur de la confrontation entre le SK Dnipro-1 et le Panathinaïkós. On vous en dit plus sur ces deux clubs.

🔹 L’𝐎𝐌 affrontera le 𝐒𝐂 𝐃𝐧𝐢𝐩𝐫𝐨-𝟏 🇺🇦 𝒐𝒖 le 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐚𝐢̈𝐤𝐨́𝐬 🇬🇷 au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions ! – Match aller le 8 ou le 9 août

Afin d’en savoir plus sur ces deux équipes, nous avons contacté deux spécialistes de ces championnats.

Dnipro-1 est un club qui a été fondé il y a moins de 10 ans

Les deux équipes vont disputer le match aller ce soir et pour l’occasion, le compte Twitter « La Mi-Temps Ukrainienne« , spécialiste du foot ukrainien a accepté de nous parler du Dnipro.

Qu’est ce que représente le Dnipro en Ukraine ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Ce Dnipro-1, pas grand chose. C’est un club qui a été fondé il y a moins de 10 ans et qui a pu rapidement grimper les échelons dû à différents facteurs. Cependant, le club a pu investir de l’argent sur les saisons précédentes, ce qui les a aussi propulsé aussi rapidement vers le sommet et combiné à la saison particulière qui vient de se dérouler, ils ont très bien saisi leur chance. »

Où en est le club aujourd’hui, vis à vis deux géants que sont le Dinamo Kiev et du Shakhtar Donetsk ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Le Shakhtar et le Dynamo sont les deux clubs les plus populaires d’Ukraine et de loin. Ensuite tu retrouves d’autres clubs avec une fan base solide comme le Metalist Kharkiv, le Karpaty Lviv, le Zorya Louhansk ou alors l’ancien FK Dnipro, mais qui n’existe plus aujourd’hui. Le SK Dnipro-1 n’a quasiment pas de supporters, c’est un club formé sur la base même de la guerre face à la Russie (qui a démarré en 2014, club fondé en 2015). Sur le plan sportif par contre, ils sont venus perturber la hiérarchie l’année passée avec un effectif capable de réaliser une belle saison, malgré les difficultés financières qui semblent se profiler pour la saison à venir. »

Quels sont les points forts et faibles de cette équipe ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Ca va être difficile de donner une avis arrêté puisqu’il y a déjà eu du mouvement et ca va encore bouger. Sur l’année passée c’était un collectif solide qui était bâti autour de quelques éléments forts avec en premier lieu l’avant-centre Artem Dovbyk, le milieu de terrain Oleksandr Pikhalyonok et une charnière Sarapiy-Svatok. Tu pouvais aussi ressortir de l’effectif un joueur comme Blanco (MO argentin technique) et un joueur comme Hamache mais qui a quitté le club depuis. En point faible, tu avais (tu as toujours) un gros manque de profondeur de banc et un gardien niveau National (le club vient de recruter un nouveau gardien pour la saison à venir). »

Un collectif solide qui était bâti autour de quelques éléments forts avec en premier lieu l’avant-centre Artem Dovbyk

L’OM avait affronté le FK Dnipro Dnipropetrovsk, il y a quelques années, ce club a aujourd’hui disparu, le SK Dnipro-1 est-il la « réapparition » de ce club ou une entité différente ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « J’invite les gens à aller voir la vidéo de « Chroniques de Foot » qui évoque les deux clubs. C’est vers moi qu’il s’est tourné pour avoir les informations, la réponse sera plus détaillée. Mais pour faire court, officiellement ce sont 2 clubs différents. Officieusement c’est le même oligarque qui tire les ficelles. Cependant les supporters du mythique FK Dnirpo, ne s’identifient aucunement à ce nouveau club, car ce fameux Igor Kolomoyskiy a fait couler leur club de cœur. »

Comment se débrouille club avec la guerre ? La ville se trouve vers une zone à risque, où jouent-ils maintenant ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Dnipro est une ville qui est plutôt à l’est de l’Ukraine, donc proche de l’épicentre de la guerre. Le club est délocalisé à l’ouest du pays, et les matchs européens de la saison passée se sont joués en Slovaquie (ca sera encore le cas pour cette saison). »

Comment joue cette équipe ? Y’a t-il une philosophie de jeu définie, un style marqué ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Je ne dirai pas que l’équipe porte une philosophie de jeu particulière, ils jouent de manière plus offensive en championnat. En Europe il faut s’attendre un bloc assez regroupé qui essaye de beaucoup s’appuyer sur Dovbyk, qui se démène sur le front de l’attaque en étant, pivot, renard des surfaces… »

L’OM doit il craindre un ou plusieurs joueurs du Dnipro ? Si oui lesquels et pourquoi ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Comme évoqué plus haut, tu peux éventuellement être en difficulté face à Dovbyk, un attaquant puissant qui pèse beaucoup sur les défenses (29 buts et 8 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues). Pikhalyonok dans le cœur du jeu, un joueur très intelligent et juste dans ses choix. Puis un gars comme Blanco qui peut te mettre le feu. »

Crois-tu aux chances du Dnipro face au Panathinaïkos puis face à l’OM ?

La Mi-Temps Ukrainienne : « Honnêtement je ne crois pas vraiment aux chances européennes de l’équipe cette saison. On a déjà pu voir leurs limites la saison passée à ce niveau la. Vu la situation du club (recrutement au vu de la santé financière), avec une possibilité (très appuyée) de départ de Dovbyk, ca me paraît compliqué d’espérer quelque chose.

L’OM est un club avec un effectif stratosphérique comparé au Dnipro et même au Shakhtar Donetsk. Le football ukrainien est complètement paralysé par la situation du pays. »

Panathinaïkós, la force de cette équipe c’est le collectif

Le compte Twitter « Panathinaikos France » a également accepté de répondre à nos questions et de nous en dire plus sur son club.

Qu’est-ce que le Panathinaïkós représente en Grèce ? Panathinaikos France : « Le Panathinaïkos est très reconnu en Grèce, c’est un club vraiment t rès populaire. (ndlr : Le « Pana » est le deuxième club le plus titré de Grèce. En 115 ans d’histoire, ils ont remporté 20 championnats, seul l’Olympiakos fait mieux avec 47). » Quels sont les points forts et faibles de l’équipe actuelle du Panathinaïkós? L’OM doit il craindre un ou plusieurs joueurs de cette équipe ? Si oui lesquels et pourquoi ? Panathinaikos France : « Depuis l’intronisation de Jovanovic au Panathinaikos, l’équipe ne prend plus beaucoup de buts, c’est vraiment la clé de ce qu’il a mis en place depuis son arrivée au Panathinaïkos. Brignoli, le gardien de but fait d’énormes arrêts. Offensivement on est aussi bien garni, avec Sporar, Ioannidis, Aitor, Palacios, Bernard et la recrue estivale Djuricic. Au milieu, on a recruté Zeca, un ancien de la maison avec de l’expérience européenne. On a aussi le néerlandais Vilhena mais plus que les individualités, la force de cette équipe c’est le collectif. Depuis son arrivée, Jovanovic a réussi à établir un collectif fort. » Le souvenir commun du Panathinaïkos pour la plupart des Français remonte à l’époque Djibril Cissé, comment le club a évolué depuis ? Panathinaikos France : « Après son départ, le Panathinaïkós a vécu un situation vraiment compliquée. Tout d’abord, il y a eu beaucoup de salaires impayés, le club a du payer beaucoup d’amendes aux joueurs. On a pris des points de pénalité en championnat et une interdiction de jouer l’Europe pendant 3 ans. Le club a aussi eu des restrictions sur le mercato, d’abord, on n’avait le droit de recruter que des grecs de moins de 23 ans, c’était compliqué.

Avant l’arrivée de Jovanovic, rien n’allait, mauvais choix de coach, mauvais directeur sportif. On ne recrutait que des trentenaires de D2 et D3 espagnole, c’était vraiment pas fameux. Mais depuis l’arrivée du Serbe, on a gagné la Coupe de Grèce, le « Pana » a failli être champion cette année, mais on a perdu la première place à l’avant-dernière journée au profit de l’AEK Athènes, alors qu’on avait été premier toute la saison. » Le stade c’est de la folie ! Comment décrierais tu l’ambiance au sein du stade Apostolos Nikolaidis ? Panathinaikos France : « Le stade c’est de la folie ! Il y a la fameuse Gate 13, ils sont toujours là ,que ce soit lors des gros ou des petits matchs, même pendant la crise, ils étaient là. Il y a vraiment une belle ambiance en général en Grèce, mais le Panathinaïkós, c’est quelque chose. Une chose est sûre, on ne va pas s’ennuyer en tribune au match aller et au match retour. » Comment joue le Panathinaïkós ? Y’a t-il une philosophie de jeu définie, un style marqué ? Panathinaikos France : « Notre gros point fort c’est la défense, la saison dernière, le club avait la meilleure défense du championnat grec. Offensivement, ce sont les ailiers qui sont à la base du jeu. L’an passé, Aitor, un ailier gauche était le meilleur buteur et passeur de l’équipe jusqu’à ce qu’il se fasse les croisés. Nos deux avant-centres Sporar et Ioannidis sont deux finisseurs, ils ne participent pas trop au jeu, ils sont vraiment là pour finir les actions. Les deux sont bons dans leur rôle, il ne leur faut pas beaucoup d’occasions pour marquer. Jovanovic utilise presque exclusivement le 4-2-3-1. Offensivement et défensivement, c’est plutôt solide maintenant. » Comment l’annonce du tirage de l’OM a été reçue par les fans du Panathinaïkós ? Panathinaikos France : « Il faudra déjà passer les Ukrainiens (SK Dnipro-1), mais personnellement, je la sentais venir cette confrontation. Je trouve c’est une superbe affiche surtout pour nous (Panathinaïkós), mais aussi pour l’OM. Ça ne sera pas une partie de plaisir, il y aura de l’ambiance, c’est une belle affiche. Personnellement, je suis content car si on passe le Dnipro, je pourrais aller au Vélodrome. » Le match aller entre le SK Dnipro-1 et le Panathinaïkós aura lieu ce soir à 20h. Le retour se tiendra le mardi 1er juillet à 19h30, au stade Apostolos Nikolaidis d’Athènes.

Jour de match ! Le Dnipro-1 reçoit le légendaire Panathinaïkos 🇬🇷 en Slovaquie, pour le match aller du second tour de qualification #UCL L’occasion de voir où en est le club à l’approche de cette saison, en difficulté financière et qui devra sans doute se séparer de Dovbyk. pic.twitter.com/lwiKS9QVwG — La Mi-Temps Ukrainienne ⚽️🇺🇦 (@La_mi_temps_off) July 25, 2023

Propos recueillis par Tom Ornaque