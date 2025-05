OM : Pour Walid Acherchour “De Zerbi a fait le plus dur”

L’OM a achevé sa première saison sous les ordres de De Zerbi et s’apprête maintenant à préparer l’année à venir. Un exercice qui devrait être plus simple que celui passé pour le journaliste Walid Acherchour, qui est revenu sur l’an un du projet De Zerbi à l’OM.

Roberto De Zerbi a permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions, après une saison compliquée. Un objectif rempli pour sa première année dans le Sud qui aura été marqué par de nombreux événements sportifs et extra-sportifs, et qui n’aura pas été de tout repos. De quoi susciter la reconnaissance de Walid Acherchour, journaliste sur DAZN, au micro de l’After Foot. Pour lui, De Zerbi a fait le plus dur.

« Je pense que De Zerbi a fait le plus dur à l’OM. Il est arrivé dans un contexte comme cela à Marseille alors qu’auparavant il était toujours dans des contextes plus favorables avec des équipes moins bâtit pour jouer les premiers rôles. Surtout avec cette pression pendant toute la saison, sur et en dehors du terrain, d’aller chercher la deuxième place et la Ligue des Champions qui était primordial. »

Une prochaine saison plus plaisante ?

« Et même dans son style de jeu, il est tombé sur beaucoup de blocs bas durant la saison et justement la LDC va lui permettre de jouer un peu plus son football qu’on avait vu avec Sassuolo ou Brighton. Il va jouer des équipes de plus gros calibres que l’OM donc il va y avoir des équipes qui vont aller chercher Marseille par rapport à la Ligue 1. Il va aussi sûrement avoir un meilleur effectif, un climat plus apaisé, car il a rempli sa mission. »

« Je pense vraiment que le plus dur est derrière lui. Après c’est pas pour autant que l’année prochaine, s’il perd trois quatre matchs d’affilée, ça ne va pas tanguer. Mais je suis persuadé que cette première saison c’était très compliqué à passer, dans ce fameux projet des trois ans, mais la deuxième sera plus agréable pour lui ». De quoi avoir hâte de regarder l’OM version Ligue des Champions, la saison prochaine.