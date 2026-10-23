Le nouvel échec européen de l’Olympique de Marseille relance les interrogations sur les ambitions du club phocéen. Alors que l’effectif a été considérablement amoindri durant le mercato estival, la capacité des Marseillais à enchaîner les rencontres sur plusieurs tableaux suscite des débats. Sur RMC, dans l’After Foot, le consultant Walid Acherchour a livré une analyse tranchée : selon lui, l’OM doit désormais concentrer ses efforts sur le championnat.

Walid Acherchour relativise le revers européen de l’OM

La prestation marseillaise a suscité de nombreuses critiques, notamment en raison des limites affichées par l’équipe et des choix effectués au coup d’envoi. Pour Walid Acherchour, malgré une performance qu’il juge très insuffisante, ce nouveau revers pourrait finalement avoir des conséquences positives sur la saison des Olympiens.

« Ce soir, c’est un résultat positif pour la saison de l’Olympique de Marseille. Positif car je pense que cette Coupe d’Europe, tu ne peux pas la jouer », a tranché Walid Acherchour dans l’After Foot, sur RMC.

Le consultant a également pointé du doigt la composition de départ choisie par Bruno Genesio↗, avant de revenir sur les difficultés de l’OM à rivaliser sur la scène européenne.

« Genesio, quand il envoie sa compo de départ… Sincèrement, la compo, elle fait flipper. La performance est honteuse, pas bonne du tout. Mais après avoir dit ça… Aujourd’hui l’intérêt de l’OM par rapport à tout ce qu’on évoque depuis le début de saison, c’est le championnat. »

Voir sur YouTube

Le championnat, priorité absolue pour l’Olympique de Marseille

Au-delà de la déception européenne, Walid Acherchour estime que les objectifs marseillais doivent être redéfinis en fonction des ressources disponibles. Avec un effectif fragilisé et plusieurs échéances à négocier, le consultant considère que la Ligue 1 représente le principal enjeu de la saison pour le club phocéen.

Les prochaines rencontres face au Havre et à Toulouse pourraient ainsi permettre aux Marseillais de se relancer en championnat et de confirmer leur capacité à afficher un autre visage.

« La priorité, c’est le championnat! », a insisté l’éditorialiste. « Là, ils ont Le Havre et Toulouse. Si tu fais 6/6, la priorité c’est ça. Et je suis persuadé qu’on va voir un autre visage de l’OM en Ligue 1. »

Pour Walid Acherchour, l’enjeu est donc clair : les résultats obtenus en championnat doivent primer sur le parcours en Ligue Europa↗, dans un contexte où la gestion de l’effectif marseillais constitue un sujet central.