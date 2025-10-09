OM : Pour Zack Nani, Amine Gouiri ne voulait pas faire une passe !

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire samedi soir lors de sa victoire face à Metz (2-0) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Un succès marqué par le premier but d’Amine Gouiri sous ses nouvelles couleurs, une réalisation attendue depuis son arrivée à l’OM. Pourtant, si les supporters marseillais se sont réjouis de voir leur attaquant enfin débloquer son compteur, certains observateurs ont tenu à tempérer l’euphorie. C’est notamment le cas de l’influenceur Zack Nani, qui a livré son analyse du but sur sa chaîne Twitch.

L’influenceur, habitué à commenter l’actualité footballistique en direct, a estimé que l’action décisive du buteur marseillais tenait davantage à la chance qu’à la lucidité. « Gouiri a enfin marqué… Petite chatte sur la remise, je pense. J’ai vu le ralenti, je pense qu’il a un peu de réussite. Déjà, je ne suis pas sûr que Gouiri veuille la donner. Je pense qu’il veut faire un double contact et derrière, le ballon part et O’Riley la récupère avec un peu de réussite », a-t-il déclaré en direct.

« Un peu de réussite » selon Zack Nani

Des propos qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, certains supporters jugeant cette analyse sévère, tandis que d’autres ont reconnu que la séquence pouvait effectivement prêter à débat. Sur l’action, Amine Gouiri reçoit un ballon à l’entrée de la surface avant de transmettre à Matt O’Riley, qui le lui remet dans la foulée. L’international algérien conclut alors d’un tir précis face au gardien messin Jonathan Fischer.



Si le geste n’était peut-être pas totalement maîtrisé, ce but reste un moment important pour Gouiri, arrivé à Marseille cet été pour apporter un supplément de créativité et d’efficacité offensive. En ouvrant enfin son compteur, l’ancien Rennais espère lancer une série et justifier la confiance que Roberto De Zerbi continue de lui accorder.

Malgré les doutes exprimés, le fait est là : l’OM a remporté trois points essentiels et Amine Gouiri a, enfin, trouvé le chemin des filets.