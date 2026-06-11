OM : Pourquoi est-ce si dur d’y jouer…?

Pourquoi tant de joueurs s’effondrent-ils à l’OM ? Des espoirs aux cadres, la défaillance mentale est un mal récurrent dans la cité phocéenne. La dernière saison n’a fait que renforcer ce constat troublant.

Pression médiatique, système interne et défaillance mentale… évoluer à l’OM n’est pas une mince affaire..

Une pression médiatique qui se diversifie

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs français les plus médiatisés, comme La Provence, l’Equipe, RMC Sport rédigent beaucoup d’articles autour de son actualité. L’essor des réseaux sociaux y trouve aussi son compte car de plus en plus de comptes fans ou “pro clubs” voient le jour et n’hésite pas proposer des contenus plus ou moins factuels. Ce développement digital a également vu la naissance de créateurs de contenus émerger, qui, dans des cas exceptionnels peuvent être amenés à couvrir des événements sportifs.

Certains journalistes peuvent décider de multiplier leurs tâches et devenir “créateurs de contenus”, dont les caractéristiques sont à ce jour opposées. Le journaliste doit respecter une déontologie précise, tandis que les créateurs de contenus chercheront plus à générer de l’audience et atteindre un nouveau public. Parmi eux, l’exemple le plus récent est celui de Mohamed Henni qui publiait des vidéos sur l’attaquant Valère Germain (fils de Bruno et ancien “Grantatakan” de l’OM) où il se moquait de ses ratés. Le principal concerné s’est confié à Smail Bouabdellah durant une émission publiée sur le compte YouTube du média Kampo :“ Je pense que ça m’a quand même desservi ce qu’il a fait, a pointé Germain. L’opinion de beaucoup de supporters a été influencée par ça”.

Ce témoignage démontre que de “simples moqueries” sans réelle intention de nuire à un joueur peuvent impacter son moral et avoir des répercussions sur son niveau sur le terrain :” De son côté, le créateur de contenus a réagit sur ses réseaux sociaux aux déclarations du joueurs.

Un système interne qui nuit ?

Réussir à l’OM n’est pas simple. Evoluer à Marseille revient à jouer dans un environnement où la pression médiatique est forte, où le moindre raté peut attiser la foudre des supporters. De nombreux joueurs ont échoué lors de cette dernière décennie. Si certains ont reconnu être arrivé à l’OM “trop tôt” comme l’attaquant colombien et homonyme du célèbre uruguayen Luis Suarez, d’autres sont partis à contre coeur et dans l’incompréhension totale. C’est notamment le cas de l’ancien latéral droit panaméen Amir Murillo, qui n’est plus rentré dans les plans de Roberto de Zerbi après la défaite de l’OM lors du Trophée des Champions le 8 janvier 2026 alors qu’il le “considérait comme son fils”.

Le désormais ex- directeur sportif marseillais Medhi Benatia est revenu après la fin de cette saison éprouvante à tous les étages sur ses missions qui, selon lui dépassent le côté sportif : “Tu t’occupes de tout: d’en bas, les parents qui, comme on dit, font un petit peu les poussettes avec la presse pour pouvoir pousser le gamin qui ne mérite pas de signer pro mais ils se disent que si on fait un papier à ce moment-là, ils vont t’obliger à le signer“ avait-il déclaré dans l’émission “The Bridge” animée par le milieu tricolore du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

Mais, l’ancien directeur sportif olympien a été pointé du doigt sur ses techniques de management lors de son passage à l’OM entre novembre 2023 et mai 2026. Le premier cas révélateur de son management qui met l’accent sur une “culture de l’excellence” est celui de Jonathan Clauss, actuel latéral de l’OGC Nice. Cette politique s’est ensuite révéler parfois inefficace lorsque Roberto De Zerbi, arrivé à l’été 2024, reprend le milieu de terrain canadien, Ismaël Koné lors d’une séance d’entraînement. Ce dernier a récemment confié ne pas en vouloir à l’entraîneur italien.

Ceux qui ont persévéré…et réussi

Au club de 2010 à 2015, l’ancien “Grantatakan” olympien André-Pierre Gignac a réussit son passage dans la cité phocéenne, force de persévérance, il a inscrit un total de 77 buts en 188 matchs à l’OM. L’ancien buteur marseillais a notamment remporté 2 titres avec le club (Coupe de la Ligue en 2011 et 2012), il est l’un des artisans du dernier trophée remporté par l’OM. L’histoire de Florian Thauvin à l’OM est également l’exemple d’un joueur qui a su faire preuve de patience pour réussir dans un club volcanique.

Arrivé du LOSC à l’été 2013, le jeune ailier qui s’est révélé sous le maillot de Bastia a eu besoin d’un temps d’adaptation au contexte phocéen. Sous Marcelo Bielsa, il montre des qualités certaines mais aussi des limites tactiques et physiques, provoquées par les demandes pointilleuses du tacticien Argentin. A l’été 2015, il est contraint de quitter l’OM, le club étant sur le point de déposer le bilan. Direction l’Angleterre et Newcastle pour Florian Thauvin. A peine 6 mois plus tard, il est de retour dans la cité phocéenne avec un objectif précis : performer sous la tunique olympienne. Fort de sa patience et résilience, il enchaîne les titularisations.. et les buts. C’est sous l’entraîneur Rudi Garcia que Florian Thauvin confirme et montre son plein potentiel, 25 buts et 14 passes décisives en 51 matchs lors de la saison 2017/2018. Des statistiques qui lui valent le Trophée de meilleur joueur devant Neymar et Kylian Mbappé.

Si certains échouent à Marseille, d’autres comme André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, ont su faire la part des choses et rester concentrés sur leurs objectifs. Leur persévérance a fini par payer, eux qui sont désormais dans le classement des meilleurs buteurs olympiens au XXIe siècle.

Paul Laffisse