OM : pourquoi la blessure de Rongier prend autant de temps à guérir ?

Le capitaine Valentin Rongier, blessé contre Lille début novembre, devait manquer 3 à 4 mois de compétition selon les médecins. Problème, cela fait maintenant 6 mois que le numéro 21 est absent.

Victime d’une fracture de la rotule du genou gauche lors d’OM-Lille le 5 novembre dernier, Valentin Rongier n’est toujours pas de retour avec ses coéquipiers, 6 mois après. D’abord, la faute à un mauvais diagnostique. Opéré à Lyon par le le chirurgien Bertrand Sonnery-Cottet, Rongier devait manquer « seulement » 3 à 4 mois de compétition selon le staff médical. L’idée était de reprendre avec le groupe en février. Mais début mai, ce n’est toujours pas le cas. « Et quand on dit à Valentin trois mois, c’est trois mois, confie une source olympienne. Ce cartésien s’est attaché à ce délai. Et il a conçu de la frustration en voyant cette convalescence s’étirer. »

Début 2024, le milieu défensif marseillais a repris la course mais a directement été freiné par des douleurs. « Cette blessure est assez rare pour un sportif, il y a peu de cas similaires pour se projeter et étalonner la durée de la convalescence, et le délai donné était erroné », confie un proche du joueur. Depuis l’arrivée de Gasset, le capitaine de l’OM a pu re-courir, enfin, et il est dans la dernière phase de sa réathlétisation. Il a même regoûté au plaisir de toucher le ballon, lors d’une séance d’etraînement.

Un capitaine important

Depuis novembre et sa blessure au genou, Rongier occupe son rôle de capitaine partout, sauf sur le terrain donc ! Présent sur le banc du Vélodrome lors de l’échauffement de son équipe, dans les tribunes pendant le match, en salle de presse au coup de sifflet final et dans le vestiaire après les rencontres, le marseillais reste impliqué et important pour ses coéquipiers. Voire même pour son coach, qui a loué la détermination et le rôle de l’ancien Nantais.

« Je suis très content que vous me parliez de Valentin. Cela va être le seul joueur de l’effectif avec qui je n’ai pas travaillé. Sachez que tous les matins, à 8 heures, je bois le café avec lui, il m’aide du mieux possible, il me donne des petits détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans les vestiaires avant le match, il est dans les vestiaires après le match. Il a un discours de capitaine, il est respecté. Sa blessure a été retardée par rapport à un diagnostic trop précoce. Il a un mental de fer, il s’est fait une raison aujourd’hui, il sait qu’il va devoir attendre un ou deux mois de plus, et il redeviendra le grand capitaine qu’il a toujours été. »