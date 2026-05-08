OM : Pourquoi la mise au vert punitive a été levée avant le déplacement au Havre ?

Après plusieurs jours passés à la Commanderie, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont pouvoir regagner leur domicile. Selon les informations du journaliste Marc Mechenoua, la direction de l’OM a décidé de mettre fin à cette mesure instaurée après la défaite contre Nantes. Une décision qui serait motivée par des raisons légales.

La direction de l’OM met fin à la mesure disciplinaire

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Depuis le revers concédé sur la pelouse de Nantes le week-end dernier, les joueurs de l’OM étaient maintenus à la Commanderie dans le cadre d’une mise au vert décidée par les dirigeants marseillais. Cette mesure exceptionnelle visait à remobiliser le groupe avant la fin de saison et la lutte pour les places européennes en Ligue 1.

Mais ce vendredi, la tendance a évolué. D’après les informations communiquées par Marc Mechenoua sur X, la direction olympienne a choisi de mettre un terme à cette mise au vert imposée aux joueurs marseillais.

« Si l’OM a mis fin à la mise au vert des joueurs du côté de la Commanderie, c’est avant tout pour des raisons légales. Il n’est pas exclu qu’en fonction du résultat contre Le Havre dimanche, la mesure soit reconduite », a indiqué le journaliste.

Un match crucial dimanche face au Havre

Cette décision intervient à deux jours d’un déplacement important sur la pelouse du Havre, programmé dimanche soir à 21h00. Dans un contexte de forte pression autour du club phocéen, ce rendez-vous pourrait peser lourd dans la course aux objectifs de fin de saison de l’Olympique de Marseille.

La gestion du groupe par la direction marseillaise avait suscité de nombreuses réactions ces derniers jours, notamment autour du caractère inhabituel de cette sanction collective. Le retour des joueurs à leur domicile marque donc un changement immédiat dans l’organisation interne du club avant cette rencontre de Ligue 1.

L’actualité autour de l’OM reste particulièrement suivie alors que le club cherche à retrouver de la stabilité sportive après plusieurs performances décevantes à l’extérieur.