OM : Pourquoi le déplacement est considéré à haut risque pour les supporters marseillais en Belgique ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce mardi en Belgique pour y affronter l’Union Saint-Gilloise dans un contexte particulièrement sensible, à l’occasion d’une affiche de Ligue des Champions placée sous très haute surveillance. Selon La Provence, la rencontre est classée à “haut risque” par les autorités belges, en raison de possibles tensions entre groupes de supporters.

Privée de son stade Joseph-Marien, non homologué par l’UEFA, l’Union Saint-Gilloise a été contrainte de délocaliser la rencontre au Lotto Park, l’enceinte du RSC Anderlecht. Un choix imposé par les règlements européens, mais qui complexifie considérablement le dispositif sécuritaire. La rivalité entre certains groupes bruxellois et les supporters marseillais a conduit les autorités locales à activer un protocole exceptionnel.

Un encadrement strict pour les supporters de l’OM

Le déplacement des fans de l’OM a été officiellement classé comme sensible. Les bourgmestres de Saint-Gilles et d’Anderlecht ont pris des arrêtés interdisant, de ce lundi 8h à mercredi 8h, la présence de supporters marseillais identifiés dans ces deux communes. En cas de non-respect, les contrevenants s’exposent à une arrestation et à une garde à vue préventive jusqu’à la fin de la rencontre.



Les supporters munis de billets valides devront se rendre à un point de rassemblement situé à la frontière, avant d’être escortés jusqu’au stade par des bus encadrés par les forces de l’ordre. Ce dispositif vise à éviter tout contact avec d’autres groupes à risque dans la capitale belge.

Si les ultras de l’Union Saint-Gilloise se revendiquent pacifistes et antifascistes, les inquiétudes se concentrent sur l’environnement autour du stade d’Anderlecht. Certains groupes d’ultras locaux auraient mal accueilli la mise à disposition de leur enceinte. Les autorités belges redoutent notamment la présence d’éléments extérieurs, en particulier venus de Lyon, réputés proches de certains groupes bruxellois.

Les précédents déplacements européens jugés tendus, notamment à Madrid ou Lisbonne, ont pesé dans la décision de classer cette rencontre à “haut risque”.

Un dispositif inédit autour du Lotto Park

Environ un millier de supporters de l’Olympique de Marseille sont attendus dans un stade dont la capacité sera réduite à 19 000 places en configuration européenne. Le kop de l’Union Saint-Gilloise sera installé dans une tribune latérale, tandis que les virages habituellement occupés par les ultras d’Anderlecht ne seront pas ouverts, “par respect” pour les supporters locaux.

Les places ont été distribuées à des jeunes du club et à des enfants des communes concernées. L’Union Saint-Gilloise a également versé un million d’euros au RSC Anderlecht pour la location du stade sur quatre rencontres. Un déplacement européen de l’OM sous très haute tension, loin d’un simple match de football.