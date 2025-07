OM – Pré-saison : Trois minots ont une carte à jouer avec De Zerbi

Trois jeunes issue du centre de l’formations de l’Olympique de Marseille (Darryl Bakola, Keyliane Abdallah et Robinio Vaz) impressionnent en préparation et pourraient intégrer la rotation de l’équipe première cette saison.

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale avec un œil attentif sur les jeunes pousses de son centre de formation. Après un stage concluant aux Pays-Bas, Roberto De Zerbi a confirmé au journal l’Equipe son intérêt pour trois jeunes joueurs issus de la post-formation : Darryl Bakola, Keyliane Abdallah et Robinio Vaz.

« Ces trois-là joueront beaucoup avec la Pro 2, mais ils seront toujours avec nous à l’entraînement. Je les considère comme faisant partie de l’équipe première », a confié De Zerbi à L’Équipe.

Bakola, la patience enfin récompensée

Arrivé en 2022 en provenance de la région parisienne, Darryl Bakola est l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du centre de formation marseillais. En 2024, après des mois de négociations, il a signé son premier contrat pro avec l’OM. Cette saison, il a disputé ses premières minutes en Ligue des Champions (12 minutes) et montré une progression encourageante. Très en vue à chaque entraînement, il a même assumé des responsabilités dans le jeu lors des matchs de préparation. Sa maturité surprenante pour son âge et sa polyvalence pourraient lui permettre de s’installer progressivement dans le groupe pro dans un secteur de jeu où l’OM est orphelin de Valentin Rongier er Bennacer.

Abdallah, percussion et polyvalence

Révélé avec la génération finaliste de Gambardella, Keyliane Abdallah (né en 2006) s’est fait remarquer en attaque. Son profil dynamique et sa capacité à occuper plusieurs postes dans un 3-4-2-1 séduisent le staff. Utilisé notamment sur l’aile droite pendant la préparation, il a démontré des qualités de percussion précieuses. Sous contrat jusqu’en 2025, il pourrait intégrer la rotation si sa progression se poursuit.

A lire aussi : Mercato OM : Le point sur l’interminable dossier Igor Paixao…

Vaz, l’ascension tranquille

Moins attendu que ses deux coéquipiers, Robinio Vaz a profité des absences dans le secteur offensif pour se faire une place. Repositionné dans l’axe au cœur de l’hiver, il a gagné en importance sous De Zerbi. Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans les couloirs ou en pointe, en fait une option crédible pour la rotation. Courtisé par plusieurs clubs suisses et de Ligue 2, Vaz pourrait finalement rester dans le groupe pro. L’OM a même prolongé son contrat jusqu’en 2028.

Avec une saison chargée entre championnat, Ligue des Champions et coupes nationales, l’OM aura besoin d’un effectif élargi. De Zerbi, réputé pour sa capacité à développer les jeunes, pourrait offrir du temps de jeu à Bakola, Abdallah et Vaz dès les premières semaines de compétition.

A lire aussi : Mercato ex OM : un ancien flop à Marseille, il relance sa carrière dans un gros transfert à 25 M€ !