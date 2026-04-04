OM : Premier Jumping League, l’autre projet de Frank McCourt…

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a officialisé la création de la Premier Jumping League (PJL), un circuit international de saut d’obstacles. En parallèle, l’actualité de l’OM reste marquée par la sortie d’Habib Beye sur son avenir avant le choc face à l’AS Monaco.

Frank McCourt diversifie ses investissements avec la PJL

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt poursuit le développement de ses activités dans le sport avec un projet d’envergure mondiale. L’homme d’affaires américain a annoncé la création de la Premier Jumping League (PJL), un circuit professionnel de saut d’obstacles dont le lancement est prévu en mars 2027.

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Frank McCourt précise son ambition : « L’idée, c’est de porter le sport équestre à son plus haut niveau de professionnalisme. » Inspirée du modèle de la Formule 1, la PJL réunira 16 équipes composées de 250 des meilleurs cavaliers mondiaux, sélectionnés via un processus inédit dans la discipline.

Le calendrier prévoit 14 événements répartis sur trois continents — Europe, Amérique du Nord et Moyen-Orient — avec des compétitions organisées sur des sites présentés comme iconiques. Le circuit s’étendra sur des week-ends de trois jours, dans une logique de spectacle et de valorisation médiatique.

La dotation financière constitue l’un des points forts du projet : 300 millions de dollars garantis, dont 100 millions dès la première saison. Une enveloppe qui placerait la PJL comme la compétition la plus lucrative de l’histoire du saut d’obstacles. Le projet est porté par McCourt Global, associé à plusieurs acteurs du sport équestre et du divertissement.

À Marseille, Habib Beye se projette déjà sur la saison prochaine

En marge de cette annonce, l’actualité de l’OM reste centrée sur le terrain. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le choc de Ligue 1 contre l’AS Monaco, Habib Beye a évoqué son avenir sur le banc marseillais. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est montré confiant quant à sa continuité au club, affirmant qu’il se voit toujours en poste la saison prochaine. Une prise de parole qui intervient dans un contexte sportif exigeant pour l’OM, engagé dans la lutte pour ses objectifs en championnat.

Entre ambitions internationales portées par Frank McCourt et enjeux sportifs immédiats, l’OM continue d’évoluer à la croisée de projets structurants et de résultats attendus sur le terrain.