OM : Premier match amical, deux onze, des la continuité et une large victoire 5-0 !

Pour son premier match de préparation de la saison 2025-2026, l’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne estivale en s’imposant largement (5-0) face à l’Excelsior Maassluis, club de troisième division néerlandaise, ce dimanche à Zeist. Une rencontre maîtrisée de bout en bout, notamment lors d’une première période très aboutie, dans laquelle les titulaires ont fait la différence.

Après trois jours de stage intensif dans le calme du centre technique de la fédération néerlandaise, les hommes de Roberto De Zerbi ont affiché un visage convaincant dans un 4-2-3-1 bien en place. L’une des attractions de ce premier rendez-vous était la première apparition de Facundo Medina sous ses nouvelles couleurs. Solide défensivement aux côtés de Leonardo Balerdi, l’ancien Lensois s’est même offert l’ouverture du score d’une tête sur corner frappé par Gouiri (16e).

C’est ensuite Mason Greenwood qui a brillé. Déjà très affûté physiquement, l’attaquant anglais a inscrit un triplé express (28e, 34e, 39e), confirmant sa forme du moment. Entre-temps, Jonathan Rowe, l’autre ailier anglais de la ligne offensive, a également trouvé le chemin des filets (38e), concluant une première période parfaitement maîtrisée (5-0).

Greenwood régale, les remplaçants moins clinquants…

La seconde période a été l’occasion pour De Zerbi de faire tourner, en changeant l’intégralité de son onze et en optant pour une défense à trois. Les recrues CJ Egan-Riley et Cornelius ont fait leurs débuts, tout comme les jeunes Abdallah, Bakola et Vaz. Si le rythme est logiquement retombé, les Olympiens ont gardé le contrôle. Abdallah s’est procuré deux belles occasions (55e, 65e), sans parvenir à les convertir.

Ce large succès constitue une entrée en matière rassurante pour l’OM, dont le prochain test est programmé dès ce lundi face à Charleroi, pour une montée progressive en intensité.

Compositions de l’OM

Première période :

Rulli

Murillo, Balerdi (cap.), Medina, Garcia

Gomes, Höjbjerg

Greenwood, Rabiot, Rowe

Gouiri.

Seconde période :

De Lange

Egan-Riley, Kondogbia (cap.), Cornelius, Lirola

Bakola, Nadir

Abdallah, Harit, Vaz

Maupay