OM : Premier succès financier de Stéphane Richard…

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période délicate sur le plan financier, un dossier majeur a bien failli échapper au club cet été. Le partenariat entre l’OM et « Sublime Côte d’Ivoire », lancé en 2023, a finalement été prolongé jusqu’en 2030, après plusieurs mois de turbulences que le nouveau président marseillais, Stéphane Richard, serait parvenu à désamorcer in extremis.

Un partenariat devenu essentiel…

Noué en 2023 avec le ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, l’accord « Sublime Côte d’Ivoire » vise à promouvoir la destination touristique ivoirienne à travers la visibilité internationale offerte par l’OM. Le logo de la campagne est apparu sur les équipements et supports de communication du club, faisant de cette opération l’un des partenariats institutionnels les plus originaux du football français.

Au fil des saisons, la collaboration a pris de l’ampleur : campagnes de communication, activations marketing et événements organisés entre Marseille et Abidjan se sont multipliés. Les autorités ivoiriennes y voient un levier stratégique pour renforcer l’attractivité touristique du pays sur les marchés français et européen.

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Une prolongation qui semblait compromise…

Selon des informations rapportées par plusieurs médias dont la Provence, la relation entre les deux parties aurait toutefois connu des turbulences ces derniers mois. Le partenariat aurait été menacé et aurait même pu prendre fin avant qu’un accord ne soit trouvé in extremis. C’est dans ce contexte que Stéphane Richard, récemment arrivé à la présidence de l’OM, serait intervenu personnellement afin de consolider les relations avec les dirigeants ivoiriens et préserver un contrat devenu important pour les finances et le développement international du club.

Cette issue favorable apparaît d’autant plus importante que l’OM doit actuellement composer avec différentes contraintes économiques et cherche à sécuriser l’ensemble de ses revenus commerciaux.

Une prolongation jusqu’en 2030…

Les discussions ont fini par aboutir. Début avril 2026, une réunion a rassemblé le ministre ivoirien du Tourisme Siandou Fofana, les dirigeants marseillais Alban Juster et Alessandro Antonello, ainsi que le propriétaire Frank McCourt, présent par visioconférence. À l’issue de ces échanges, l’accord a été reconduit sur le long terme, avec une collaboration désormais valable jusqu’en 2030 et des ambitions élargies : tourisme, événementiel, culture et rayonnement international, au-delà de la simple visibilité publicitaire.

La meilleure illustration de ce rapprochement reste le Summer Tour 2026 : l’OM a officialisé une tournée en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet, une première dans l’histoire du club. Au programme durant ce séjour : entraînements ouverts au public, rencontres avec les supporters, actions sociales, visites touristiques, dîner de gala et match de prestige.

Pour Siandou Fofana, cette visite dépasse le cadre sportif et s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de la Côte d’Ivoire une destination touristique majeure en Afrique. L’OM, de son côté, entend consolider ses liens avec l’une de ses communautés de supporters les plus importantes hors de France.

Un partenariat aux retombées concrètes…

Les autorités ivoiriennes estiment que la collaboration avec l’OM a déjà produit des résultats visibles. Selon les chiffres avancés lors des discussions de prolongation, la Côte d’Ivoire a accueilli près de 4 millions de visiteurs en 2025, avec une progression notable de la clientèle française — en particulier en provenance de la région PACA, terre historique de l’Olympique de Marseille.

Ce renouvellement et la tournée estivale à venir traduisent la volonté commune de l’OM et de « Sublime Côte d’Ivoire » d’inscrire leur collaboration dans la durée. Un dossier qui a bien failli tourner court, mais qui apparaît aujourd’hui plus solide que jamais.

Paul Laffisse