OM : On en sait plus concernant Clauss !

La présence de Jonathan Clauss face à Troyes n’est toujours pas certaine. Blessé face à Montpellier, le piston droit pourrait être préservé.

Face à Montpellier, l’Olympique de Marseille a pris les trois points mais a perdu ses deux pistons pour plusieurs matchs. Nuno Tavares a été sanctionné d’un carton rouge et Clauss s’est blessé aux adducteurs, sortant sur blessure en boitant. Dès le lendemain, les nouvelles semblaient rassurantes.

Clauss préservé par le staff?

Cependant, l’international français n’a pas l’air prêt pour faire le déplacement à Troyes ce mercredi à 21h. Le défenseur pourrait être préservé par le staff d’après le journal L’Equipe puisqu’il ressent encore quelques douleurs et donc une gêne aux adducteurs. Réponse dès mercredi avec le groupe qui devrait être communiqué dans la matinée !

Payet forfait, Clauss incertain et Gigot de retour selon Tudor !

Avant le déplacement à Troyes, Igor Tudor était en conférence de presse ce lundi. Le coach de l’OM a fait le point sur son groupe, il doit faire sans Bailly ni Tavares suspendus, Harit est blessé, tout comme Payet. Par contre, Gigot sera disponible et il reste une incertitude concernant Clauss et sa douleur aux adducteurs.

« Bailly? J’espère qu’il ne prendra pas beaucoup de suspension parce qu’il n’avait pas la volonté de faire faute. En défense, on a ce qu’il faut pour tenir les postes. Ce n’est pas un problème. (…) Gigot est là, il s’entraîne avec nous. Clauss, on verra demain et Payet a un problème à la cheville, il ne sera pas disponible. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)

