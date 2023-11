OM: plus de 1000 supporters effectueront le déplacement à Lens !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Autorisés à se rendre au stade Bollaert, plus de 1000 supporters olympiens seront présents.

Malgré les incidents survenus la saison passée entre les supporters de l’OM et lensois au stade Bollaert, La Provence indique que 1031 marseillais seront présents ce dimanche pour soutenir leur équipe.

Des mesures mises en place par la préfecture du Pas-de-Calais

La préfecture du Pas-de-Calais a mis en place des mesures spécifiques pour encadrer le déplacement des supporters marseillais vers le stade Bollaert. L’arrêté précise que « les supporters marseillais autorisés à faire le déplacement ne peuvent se prévaloir de la qualité de supporter marseillais ou se comporter comme tel de manière ostentatoire dans le périmètre défini par l’arrêté préfectoral et dans le stade Bollaert-Delelis, en dehors du secteur qui leur est réservé. »

À noter que dès dimanche à 8h et jusqu’au lundi à 1h, toute personne se présentant comme supporter de l’OM démunie de billet n’aura pas le droit d’accéder au stade, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre défini par l’arrêté.

Il est également interdit de posséder, de transférer ou encore d’utiliser des engins pyrotechniques dans l’enceinte et aux abords du stade. Pétards, mais aussi drapeaux ou banderoles provocantes ainsi que tout objet pouvant servir de projectile sont aussi concernés. Le non respect des mesures est punissable de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.