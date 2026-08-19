OM : pressing haut, liberté offensive… Genesio détaille le football qu’il veut installer !

À deux jours de ses débuts officiels en Ligue 1 avec l’OM, Bruno Genesio a détaillé les grands principes qu’il souhaite installer à Marseille. Pressing haut, identité forte et « liberté contrôlée » dans l’animation offensive : le technicien estime que son équipe a progressé durant la préparation.

« Je veux qu’on presse haut »

Après plusieurs semaines de travail, place désormais à la compétition pour Bruno Genesio.

L’OM recevra Strasbourg vendredi et l’entraîneur marseillais attend maintenant de voir les principes travaillés durant la présaison fonctionner en championnat.

Il s’est montré globalement satisfait de l’évolution de son groupe.

« Je veux qu’on presse haut et qu’on ait une vraie identité de jeu. J’ai senti une progression lors de la préparation. Les joueurs ont adhéré et compris. On l’a vu lors des derniers matchs. Il y a encore des choses à améliorer, c’est normal. Je suis globalement satisfait mais il faut maintenant valider en championnat. Mais l’équipe a compris et il y a une progression. »

🗣️ “Je veux qu’on presse haut et qu’on ait une vraie identité de jeu” Bruno #Genesio: “Je veux qu’on presse haut et qu’on ait une vraie identité de jeu. J’ai senti une progression lors de la préparation. Les joueurs ont adhéré et compris. On l’a vu lors des derniers matchs. Il y… pic.twitter.com/Ve6HwFLvu9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2026

Une « liberté contrôlée » avec le ballon

Si Genesio souhaite un cadre très strict lorsque son équipe défend, il veut également laisser davantage d’initiative à ses joueurs dans les phases offensives.

« Sur l’animation défensive, il y a un cadre très précis, sur l’animation offensive, il y a aussi un cadre mais j’aime qu’il y ait également une liberté contrôlée, avec une prise d’initiative des joueurs pour amener de la variété. On doit être capable de proposer des choses différentes pour surprendre l’adversaire. Ce n’est pas toujours simple, mais c’est ce que j’ai envie de voir de mon équipe. »

Le technicien a également livré quelques indications sur sa conception de la défense. Il privilégie notamment la complémentarité dans la charnière centrale.

« En charnière, je préfère avoir un gaucher et un droitier, ça facilite les sorties de balle. On a tous envie d’avoir des joueurs complets. Si vous êtes dans les meilleures défenses du championnat, vous êtes souvent dans le haut du tableau. On a envie d’avoir des bons relanceurs, bons dans le jeu aérien, qui marquent quelques buts… Mais aujourd’hui, ce qui m’importe, c’est la complémentarité. »

Après une préparation jugée encourageante par Genesio, le premier véritable révélateur arrivera vendredi au Vélodrome face à Strasbourg.