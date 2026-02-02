Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Profil, qualités, défauts… qui est Tochukwu Nnadi ?
OM Actualités

OM : Profil, qualités, défauts… qui est Tochukwu Nnadi ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

À quelques heures de la clôture du mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille va officialiser l’arrivée de Tochukwu Nnadi, jeune milieu défensif nigérian de 22 ans, en provenance de Zulte Waregem. Ce transfert marque la quatrième signature de l’OM cet hiver, renforçant un secteur central en pleine évolution.

 

Nnadi, un profil défensif jeune et prometteur

 

Formé aux Émirats arabes unis puis en Bulgarie au Botev Plovdiv, Tochukwu Nnadi a effectué ses débuts professionnels en avril 2022. Après deux saisons et 48 apparitions, il rejoint la Belgique et le Zulte Waregem, où il se fait rapidement remarquer. Titulaire à chaque fois qu’il est disponible, il compile 18 matchs et 1 passe décisive en championnat cette saison. Son style de jeu, basé sur un pressing intense et une récupération agressive, a attiré l’attention de Roberto De Zerbi, en quête d’un milieu capable de dynamiser l’entrejeu marseillais.

 

Né en juin 2003, Nnadi s’est aussi illustré sur la scène internationale, ayant été appelé par Éric Chelle pour la CAN 2025 avec le Nigeria. Bien que ses minutes aient été limitées, sa présence dans le groupe des Super Eagles témoigne de son potentiel et de sa capacité à évoluer à un niveau élevé.

 

Une intensité maîtrisée mais à encadrer

 

Si Tochukwu Nnadi se distingue par son impact défensif, il est également connu pour sa propension à recevoir des cartons comme le précise RMC. Suspendu après cinq avertissements en six journées lors de ses débuts en Belgique, il a su se calmer depuis, récoltant tout de même deux jaunes et un rouge en 12 matchs récents. Cette agressivité pas toujours contrôlée, associée à une lecture fine du jeu, correspond au profil recherché par l’OM, qui a besoin d’un milieu capable de harceler l’adversaire tout en conservant un équilibre tactique.

 


Avec cette signature, l’Olympique de Marseille renforce sa profondeur de banc et offre à De Zerbi une solution supplémentaire au cœur du jeu, capable de combiner rigueur défensive et projection vers l’avant. Tochukwu Nnadi s’apprête désormais à découvrir la Ligue 1, avec l’ambition de s’imposer rapidement et de contribuer aux objectifs européens du club phocéen.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823