OM : Profil, qualités, défauts… qui est Tochukwu Nnadi ?

À quelques heures de la clôture du mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille va officialiser l’arrivée de Tochukwu Nnadi, jeune milieu défensif nigérian de 22 ans, en provenance de Zulte Waregem. Ce transfert marque la quatrième signature de l’OM cet hiver, renforçant un secteur central en pleine évolution.

Nnadi, un profil défensif jeune et prometteur

Formé aux Émirats arabes unis puis en Bulgarie au Botev Plovdiv, Tochukwu Nnadi a effectué ses débuts professionnels en avril 2022. Après deux saisons et 48 apparitions, il rejoint la Belgique et le Zulte Waregem, où il se fait rapidement remarquer. Titulaire à chaque fois qu’il est disponible, il compile 18 matchs et 1 passe décisive en championnat cette saison. Son style de jeu, basé sur un pressing intense et une récupération agressive, a attiré l’attention de Roberto De Zerbi, en quête d’un milieu capable de dynamiser l’entrejeu marseillais.

Né en juin 2003, Nnadi s’est aussi illustré sur la scène internationale, ayant été appelé par Éric Chelle pour la CAN 2025 avec le Nigeria. Bien que ses minutes aient été limitées, sa présence dans le groupe des Super Eagles témoigne de son potentiel et de sa capacité à évoluer à un niveau élevé.

Une intensité maîtrisée mais à encadrer

Si Tochukwu Nnadi se distingue par son impact défensif, il est également connu pour sa propension à recevoir des cartons comme le précise RMC. Suspendu après cinq avertissements en six journées lors de ses débuts en Belgique, il a su se calmer depuis, récoltant tout de même deux jaunes et un rouge en 12 matchs récents. Cette agressivité pas toujours contrôlée, associée à une lecture fine du jeu, correspond au profil recherché par l’OM, qui a besoin d’un milieu capable de harceler l’adversaire tout en conservant un équilibre tactique.

🔹Sven Vanderbroeck sur Nnadi 🇳🇬 : 🔹 Il est l’un des rares à se démarquer dans cette équipe. 🔹 Nous avons besoin de lui, mais je suis bien sûr conscient que le nombre de cartons qu’il reçoit pourrait devenir un problème.#TeamOM 🔵⚪ @RMCsport pic.twitter.com/EiPXj6bZt5 — GP013 (@Gp_013) February 2, 2026



Avec cette signature, l’Olympique de Marseille renforce sa profondeur de banc et offre à De Zerbi une solution supplémentaire au cœur du jeu, capable de combiner rigueur défensive et projection vers l’avant. Tochukwu Nnadi s’apprête désormais à découvrir la Ligue 1, avec l’ambition de s’imposer rapidement et de contribuer aux objectifs européens du club phocéen.