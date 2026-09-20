OM – PSG (1-2) : Marseille s’incline malgré tout…

L’OM a concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir au Stade Vélodrome face au PSG (1-2), lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont longtemps tenu tête aux Parisiens avant de céder dans le dernier quart d’heure. Angel Gomes avait pourtant réussi à égaliser, mais Marquinhos a rapidement redonné l’avantage au PSG.

Un OM solide avant la pause

Marseille a d’abord réussi à contenir un PSG largement dominateur dans la possession et les occasions. Les Parisiens ont eu plusieurs situations sans parvenir à tromper Jeffrey De Lange, tandis que l’OM a tenté de profiter de quelques transitions pour se montrer dangereux. À la pause, les deux équipes étaient toujours dos à dos, 0-0, avec un OM discipliné mais souvent sous pression.

Le match s’est complètement emballé après l’heure de jeu. Entré quelques minutes plus tôt, Ferran Torres a ouvert le score de la tête sur un centre de Désiré Doué à la 66e minute. L’OM a réagi rapidement grâce à Angel Gomes, servi par Amine Gouiri, qui a éliminé Pacho avant de tromper Safonov à la 72e. Mais seulement deux minutes plus tard, Marquinhos a redonné l’avantage au PSG en reprenant en deux temps un centre de Nuno Mendes. La soirée s’est encore compliquée pour Marseille avec l’expulsion de Timothy Weah à la 77e minute après un second carton jaune. Malgré une fin de match courageuse à dix, l’OM n’est pas parvenu à revenir.

Cette défaite 1-2 est la cinquième consécutive de l’OM toutes compétitions confondues et laisse Marseille dans la zone rouge avant la trêve internationale.