PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM – PSG (1-2) : Marseille s’incline malgré tout…
OM Actualités

OM – PSG (1-2) : Marseille s’incline malgré tout…

Par Nicolas Filhol -

L’OM a concédé une nouvelle défaite ce dimanche soir au Stade Vélodrome face au PSG (1-2), lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont longtemps tenu tête aux Parisiens avant de céder dans le dernier quart d’heure. Angel Gomes avait pourtant réussi à égaliser, mais Marquinhos a rapidement redonné l’avantage au PSG.

 

Un OM solide avant la pause

 

 

Marseille a d’abord réussi à contenir un PSG largement dominateur dans la possession et les occasions. Les Parisiens ont eu plusieurs situations sans parvenir à tromper Jeffrey De Lange, tandis que l’OM a tenté de profiter de quelques transitions pour se montrer dangereux. À la pause, les deux équipes étaient toujours dos à dos, 0-0, avec un OM discipliné mais souvent sous pression.

Le match s’est complètement emballé après l’heure de jeu. Entré quelques minutes plus tôt, Ferran Torres a ouvert le score de la tête sur un centre de Désiré Doué à la 66e minute. L’OM a réagi rapidement grâce à Angel Gomes, servi par Amine Gouiri, qui a éliminé Pacho avant de tromper Safonov à la 72e. Mais seulement deux minutes plus tard, Marquinhos a redonné l’avantage au PSG en reprenant en deux temps un centre de Nuno Mendes. La soirée s’est encore compliquée pour Marseille avec l’expulsion de Timothy Weah à la 77e minute après un second carton jaune. Malgré une fin de match courageuse à dix, l’OM n’est pas parvenu à revenir.

Cette défaite 1-2 est la cinquième consécutive de l’OM toutes compétitions confondues et laisse Marseille dans la zone rouge avant la trêve internationale.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823