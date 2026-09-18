Pronostic OM – PSG : cotes, forme et toutes les infos du Classique

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche 20 septembre à 20h45 au stade Vélodrome pour l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Après quatre journées de Ligue 1, les deux équipes ne sont séparées que de deux points au classement. Dans un contexte déjà important pour les Marseillais, ce Classique pourrait peser lourd. Voici les principales informations et les pronostics OM – PSG avant cette affiche.

Un OM sous pression avant le Classique

Le début de saison marseillais est loin d’être linéaire. Après une première victoire convaincante à domicile face à Strasbourg (4-0), l’OM reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1. Une série que les hommes de Bruno Genesio voudront absolument stopper face au rival parisien. À domicile, dans un Vélodrome qui devrait une nouvelle fois vivre au rythme du Classique, Marseille cherchera à retrouver l’intensité et l’efficacité affichées lors de sa première sortie de la saison.

Sur le papier, les cotes donnent pourtant un net avantage au PSG. Au 16 septembre, la victoire de Marseille est proposée à 6,00, le match nul à 5,30 et un succès parisien à 1,40. Une différence importante avant un match où le contexte et la rivalité peuvent néanmoins rebattre les cartes. Retrouvez les marchés proposés par Unibet, n°1 sur les cotes de l’OM.

OM – PSG : quelles cotes pour le Classique ?

Unibet anticipe également une rencontre potentiellement animée offensivement. Le pari « les deux équipes marquent » est coté à 1,37, tandis que le scénario associant une victoire ou un nul de Marseille à plus de 1,5 but dans le match est affiché à 2,55. Pour ceux qui souhaitent consulter l’ensemble des marchés, buteurs, scores exacts et paris disponibles, il est possible de parier sur OM – PSG.

Le rapport de force annoncé par les cotes est donc très favorable aux Parisiens. Marseille aura cependant l’avantage d’évoluer au Vélodrome et devra notamment tenter de mettre beaucoup plus d’intensité dans son jeu pour perturber une équipe parisienne qui reste, elle aussi, sur un début de championnat inhabituel.

Quels joueurs et quels choix pour Bruno Genesio ?

La gestion de l’effectif sera également un élément important avant ce rendez-vous. L’OM dispute jeudi son premier match de Ligue Europa face au Besiktas, seulement trois jours avant la réception du PSG. Bruno Genesio devra donc tenir compte de l’état physique de son groupe, des éventuels pépins survenus en Coupe d’Europe et de la récupération de ses joueurs avant d’arrêter son onze de départ.

Offensivement, Amine Gouiri, Igor Paixão ou encore Neal Maupay font partie des joueurs proposés sur les différents marchés buteurs d’Unibet. Côté parisien, Ousmane Dembélé figure à 1,90 pour marquer au cours de la rencontre au moment de notre relevé. Ces cotes restent susceptibles d’évoluer jusqu’au coup d’envoi.

Le Vélodrome, un souvenir récent positif pour l’OM

La saison dernière, Marseille avait réussi à mettre fin à une très longue série sans victoire à domicile dans le Classique en s’imposant 1-0 au Vélodrome. Le PSG avait ensuite pris sa revanche lors du Trophée des Champions, avant de s’imposer largement 5-0 face aux Olympiens en février. Ce nouveau duel arrive donc rapidement dans la saison, avec l’opportunité pour l’OM de retrouver un résultat positif face à son grand rival devant son public.

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Paris sportifs : jouer avec modération

Un Classique reste par définition difficile à anticiper et aucune cote ne garantit l’issue d’une rencontre. Les paris sportifs doivent rester un divertissement et les mises doivent être adaptées à son budget. Unibet met à disposition plusieurs outils et conseils pour jouer de façon responsable.

Les cotes mentionnées dans cet article ont été relevées sur Unibet le 16/09/2026 et sont susceptibles d’évoluer jusqu’au coup d’envoi.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DÉPENDANCE.