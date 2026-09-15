OM – PSG : 7 500 places encore disponibles, le Classique ne fait pas le plein !

À cinq jours du Classique entre l’OM et le PSG, le stade Vélodrome est encore loin d’afficher complet. Environ 7 500 places seraient toujours disponibles pour la rencontre de dimanche soir. Une situation inhabituelle pour l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison à Marseille.

Un OM–PSG au Vélodrome sans guichets fermés ? La situation est suffisamment rare pour être soulignée.

Selon Le Parisien, environ 7 500 billets étaient encore disponibles à cinq jours du Classique, programmé dimanche 20 septembre à 20h45.

Un chiffre étonnant tant les confrontations entre Marseille et Paris font habituellement partie des rencontres pour lesquelles les places s’arrachent très rapidement.

Des billets entre 45 et 65 euros remis en vente

L’OM a d’ailleurs remis en vente lundi de nouvelles places pour tenter de remplir le stade.

Des billets compris entre 45 et 65 euros sont proposés, notamment dans des secteurs à visibilité réduite mais également dans la zone habituellement destinée aux supporters visiteurs.

Ces derniers ne seront pas occupés par les Parisiens puisque les supporters du PSG sont interdits de déplacement au Vélodrome.

À quelques jours de la rencontre, il reste donc encore une quantité importante de places à écouler.

Le contexte sportif pèse-t-il sur l’engouement ?

Difficile d’établir une seule explication à cette situation. Mais le contexte autour de l’OM est forcément particulier.

Après une victoire éclatante contre Strasbourg lors de la première journée (4-0), Marseille vient d’enchaîner trois défaites consécutives en Ligue 1, face à Monaco, au Paris FC puis à Rennes.

À cela s’ajoute un mercato terminé sans la moindre recrue et une forte déception chez une partie des supporters concernant la politique sportive et financière menée par Frank McCourt.

Les tarifs pratiqués peuvent également constituer un frein pour certains supporters.

Ces différents éléments sont évoqués parmi les explications possibles à cette demande moins importante qu’habituellement, sans qu’il soit possible d’établir précisément leur poids respectif.

Une situation inhabituelle avant un Classique

Sportivement, l’enjeu sera pourtant énorme pour l’OM.

Après son déplacement européen sur la pelouse du Besiktas jeudi, l’équipe de Bruno Genesio retrouvera le Vélodrome trois jours plus tard pour affronter son grand rival.

Une victoire face au PSG permettrait évidemment de relancer une équipe marseillaise déjà sous pression après seulement quatre journées.

Reste désormais à savoir si les 7 500 places encore disponibles trouveront preneur d’ici dimanche soir.

Dans un Vélodrome habitué à afficher complet pour les grandes affiches, voir autant de billets encore disponibles à quelques jours d’un OM–PSG constitue déjà une petite surprise.