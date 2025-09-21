L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir (20h45) au Stade Vélodrome pour la 5e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match comptant pour la 5e journée de Ligue 1 ?

Le Classique OM-PSG s’annonce comme l’un des chocs majeurs de la saison de Ligue 1. Au Vélodrome, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le Paris Saint-Germain dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle autant pour la rivalité historique que pour la lutte au sommet du championnat.

OM – PSG : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – PSG (le Classique de Ligue 1) aura lieu dimanche 21 septembre 2025 à 20h45.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+, la nouvelle chaîne officielle du championnat.

Comment voir OM – PSG en streaming ?

Vous avez plusieurs possibilités pour regarder le match en streaming sur votre smartphone ou votre tablette :

Ligue 1+

La nouvelle plateforme OTT de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui diffuse tous les matchs de Ligue 1 en direct et en replay.

DAZN

DAZN propose des offres incluant Ligue1+ et le catalogue complet des sports. Le match OM-PSG sera diffusé via DAZN + Ligue1+.

Opérateurs Internet / TV payante

Les FAI comme Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free mettent à disposition Ligue 1+ dans leurs bouquets.

Prime Video

Prime Video a également un accord pour distribuer la chaîne Ligue 1+.

parier sur cette rencontre, n’hésitez pas à profiter du bonus de bienvenue Parions Sport en Ligne !