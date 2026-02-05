OM – PSG : Ce journaliste suiveur du club parisien voit un scénario à rebondissements favorable à Marseille !

À l’approche du choc de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, un observateur attentif du club parisien exprime de sérieux doutes sur la capacité de Paris à tenir la distance. Bruno Salomon, journaliste suivant le PSG, imagine un match ouvert, où l’Olympique de Marseille pourrait tirer profit d’un essoufflement parisien.

Des craintes affichées côté parisien

Invité sur Ici, Bruno Salomon a livré une analyse prudente avant la réception de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, dimanche soir. Le journaliste, réputé pour son suivi quotidien du Paris Saint-Germain, s’attend à une entame très intense des Parisiens, tout en s’interrogeant sur leur constance.

« On sait que ça va partir très fort. Sur le Trophée des Champions, le premier quart d’heure du PSG, c’est une machine à broyer », a-t-il expliqué à l’antenne. Une référence directe à un scénario déjà observé cette saison, où Paris avait imposé un rythme élevé dès les premières minutes.

Un PSG qui pourrait manquer de carburant

Mais Bruno Salomon nuance rapidement son propos. Selon lui, ce démarrage tonitruant pourrait ne pas suffire. « Au départ, l’OM ne touche pas terre, but assez rapide du PSG. Et après derrière, le PSG patine et n’a pas le moteur », avance-t-il, pointant un possible déficit physique ou mental sur la durée.

PSG – OM : Un cadre parisien absent pour le Classique ! – https://t.co/HtQojhrjFL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 5, 2026



Le journaliste insiste sur la notion de gestion de l’effort : « Combien le PSG a de carburant dans le moteur ? » Une interrogation nourrie par les précédentes confrontations face à Marseille, notamment au Trophée des Champions et lors du match disputé au Vélodrome, où l’OM avait su bousculer le leader parisien.

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM a montré sa capacité à hausser le ton dans l’agressivité. « Paris n’aime pas ça en plus. Et Paris recule un peu quand c’est comme ça », souligne encore Salomon, évoquant un scénario où Marseille pourrait revenir dans la partie.

Malgré une dynamique récente plus irrégulière, l’Olympique de Marseille se présentera en outsider assumé. Un statut qui pourrait nourrir ses ambitions dans un Classique toujours imprévisible.