Accueil / OM Actualités / OM – PSG ce lundi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?
OM Actualités

OM – PSG ce lundi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Paris Saint Germain at Orange Velodrome on October 24, 2021 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport via Getty Images)
Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Paris Saint Germain at Orange Velodrome on October 24, 2021 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport via Getty Images)
Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Paris Saint Germain at Orange Velodrome on October 24, 2021 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport via Getty Images)

L’OM reçoit le PSG ce lundi soir suite au report de la rencontre à cause de violents orages. Le match va se jouer au Stade Vélodrome pour la 5e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match comptant pour la 5e journée de Ligue 1 ?

Le Classique OM-PSG s’annonce comme l’un des chocs majeurs de la saison de Ligue 1. Au Vélodrome, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le Paris Saint-Germain dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle autant pour la rivalité historique que pour la lutte au sommet du championnat.

OM – PSG : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – PSG (le Classique de Ligue 1) aura lieu lundi 22 septembre 2025 à 20h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+, la nouvelle chaîne officielle du championnat.

 

Comment voir OM – PSG en streaming ?

Vous avez plusieurs possibilités pour regarder le match en streaming sur votre smartphone ou votre tablette :

  • Ligue 1+
    La nouvelle plateforme OTT de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui diffuse tous les matchs de Ligue 1 en direct et en replay.

  • DAZN
    DAZN propose des offres incluant Ligue1+ et le catalogue complet des sports. Le match OM-PSG sera diffusé via DAZN + Ligue1+.

  • Opérateurs Internet / TV payante
    Les FAI comme Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free mettent à disposition Ligue 1+ dans leurs bouquets.

  • Prime Video
    Prime Video a également un accord pour distribuer la chaîne Ligue 1+.

 

 

