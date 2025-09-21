Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM PSG : Comment battre enfin le Paris !
OM Actualités

OM PSG : Comment battre enfin le Paris !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le dernier épisode de Débat Foot Marseille a offert un programme chargé, entre le bilan de la première journée de Ligue des champions et l’attente autour du choc de dimanche soir entre l’OM et le PSG. Retour sur les principaux enseignements.

 

 

PETIT DEBAT : Résultats / enseignements

Défaite face au Real, avec le recrue c’est plus frustrant ?

Le PSG se balade, Monaco à la rue…

Les adversaires : Sporting, Bruges et USG impressionne !

Résultats et classement

GROS DEBAT : avant match OM – PSG

Comment l’OM peut battre Paris ?

Paris avec 3 gros absents, mais énorme collectif ! Plus fort que le Real ?

Quel onze pour l’OM ? Quel systeme ? Des changements ?

