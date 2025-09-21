OM PSG : Comment battre enfin le Paris !

Le dernier épisode de Débat Foot Marseille a offert un programme chargé, entre le bilan de la première journée de Ligue des champions et l’attente autour du choc de dimanche soir entre l’OM et le PSG. Retour sur les principaux enseignements.

PETIT DEBAT : Résultats / enseignements

Défaite face au Real, avec le recrue c’est plus frustrant ?

Le PSG se balade, Monaco à la rue…

Les adversaires : Sporting, Bruges et USG impressionne !

Résultats et classement

Les paris avec UNIBET

GROS DEBAT : avant match OM – PSG

Comment l’OM peut battre Paris ?

Paris avec 3 gros absents, mais énorme collectif ! Plus fort que le Real ?

Quel onze pour l’OM ? Quel systeme ? Des changements ?

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.