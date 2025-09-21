OM – PSG : Comment suivre le Classique électrique en direct ? (offre exceptionnelle )

Le Classique OM – PSG, programmé ce dimanche, s’annonce déjà comme l’un des chocs de la saison en Ligue 1. Dans un Vélodrome qui promet une ambiance incandescente, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera son éternel rival parisien. Un rendez-vous qui dépasse le cadre sportif et qui attire chaque année l’attention des passionnés de football.

Pour vivre ce duel attendu dans les meilleures conditions

OM – PSG, un Classique à ne pas manquer

Les Parisiens gonflés à bloc !

Après la large victoire contre l’Atalanta (4-0) en Ligue des champions ce mercredi, les regards au PSG se sont immédiatement tournés vers le choc de dimanche face à l’OM.

En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à rappeler l’importance de cette rivalité historique. « On connaît l’importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C’est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre », a-t-il affirmé.

L’entraîneur espagnol e a également insisté sur son excitation personnelle face à l’enjeu. « J’espère qu’on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontations. Et j’aime entraîner pour ces matches. C’est un Classique. »