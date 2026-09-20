OM – PSG : comment voir le Classique de dimanche ?

L’OM reçoit le PSG ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Les Marseillais arrivent dans une période très compliquée avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, tandis que Paris n’a pas encore réellement lancé sa saison en championnat. Le Classique sera diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, accessible notamment via DAZN.

OM – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi de OM – PSG sera donné ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade Vélodrome. La rencontre clôturera la 5e journée de Ligue 1.

Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+, disponible notamment via DAZN. La plateforme permet ainsi aux supporters de suivre ce Classique ainsi que les autres rencontres du championnat.

👉 Profiter de l’offre DAZN à 14,99 € par mois

Un OM sous pression avant le Classique

Après une victoire convaincante contre Strasbourg lors de la première journée, l’OM a enchaîné trois défaites en Ligue 1 face à Monaco, Paris FC puis Rennes. À cela s’est ajoutée jeudi soir la lourde défaite 4-1 sur la pelouse du Besiktas en Ligue Europa. Marseille reste donc sur quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues.

La réception du PSG arrive donc dans un contexte particulièrement tendu pour les hommes de Bruno Genesio, qui doivent rapidement stopper cette mauvaise dynamique.

Le PSG encore en rodage en Ligue 1

Le PSG connaît lui aussi un début de championnat loin d’être parfait. Après quatre journées, Paris n’occupe que la 8e place, avec 5 points, soit seulement deux de plus que Marseille avant cette 5e journée.

Les Parisiens ont commencé leur saison par deux matches nuls contre Rennes et Lille, avant de s’incliner à domicile face à Monaco. Ils se sont ensuite relancés grâce à une courte victoire 1-0 à Brest lors de la dernière journée.

Le PSG reste donc sur un début de championnat moyen au regard de ses standards, même si les hommes de Luis Enrique viennent d’enchaîner deux succès toutes compétitions confondues.

Une offre DAZN pour suivre OM – PSG et la Ligue 1

L’offre actuellement en vigueur permet d’accéder à DAZN et Ligue 1+ pour 14,99 € par mois pendant 2 mois, puis 22,99 € par mois pendant les 9 mois suivants, avec un engagement d’un an et deux connexions.

Cette formule permet notamment de suivre OM – PSG ce dimanche soir, mais également les rencontres de Ligue 1 tout au long de la saison.

👉 Voir l’offre DAZN et s’abonner