OM – PSG : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien : Blanco, Pau Lopez

Défenseurs : Kabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, Tavares

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Ünder

PSG

Gardiens : Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier

Défenseurs : Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Timothée Pembélé, El Chadaille Bitshiabu

Milieux : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Kylian Mbappé, Lionel Messi, Hugo Ekitike

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Balerdi Rongier Kolasinac

Clauss Veretout Guendouzi Tavares

Ünder Malinovskyi

A.Sanchez

PSG :

Donnarumma

Pembélé, Marquinhos, Ramos, Mendes

Verratti, Danilo, Ruiz

Vitinha

Messi, Mbappé

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – PSG

L’arbitre désigné pour OM – PSG ce dimanche est Clément Turpin. Il sera assisté par Nicolas Danos et Benjamin Pages. Le poste de quatrième arbitre sera dévolu à Bastien Dechepy. Les deux arbitres assistants vidéo seront Eric Wattellier et Cyril Gringoire.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Pluie (couverture nuageuse 94%)

– Pourcentage de pluie : 53%

– Température 4°C / ressentie -3°C

– Vent : NO 19km/h

– Taux d’humidité : 79%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS PSG en L1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 20 Victoires PSG : 34

Déclarations d’avant-match

« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)

Igor a beaucoup de classe et de malice

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas (en Coupe de France, ndlr), la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. » Christophe Galtier – source : Conférecne de presse (24/02/2023)