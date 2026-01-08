OM – PSG : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match du trophée des Champions !

L’Olympique de Marseille affronte le PSG ce jeudi dans le cadre du trophée des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris SG sera donné ce jeudi 08 janvier 2026 à 19h00. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood Paixao

Aubameyang

Paris SG :

Chevalier

Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes

Neves, Vitinha, Ruiz

Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Le Stade

Ce match se jouera au Jaber al-Ahmad International Stadium au Koweit (Capacité : 60 000 places assises).

L’arbitre de ce PSG – OM

Les débats seront dirigés par Jeudi, Thomas Léonard

Il sera secondé par les arbitres de touche Huseyin Ocak et Ludovic Reyes.

Guillaume Paradis officiera comme 4e arbitre.

Bastien Dechepy et Julien Schmitt seront à l’assistance vidéo

La Météo

Prévision météo au Koweit à 21h (*)

– Lune voilée (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 15°C / ressentie 14°C

– Vent : NO 7km/h

– Taux d’humidité : 33%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – PSG (championnat)

Victoires de l’OM : 33 Matchs nuls : 20 Victoires PSG : 39

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : « Quand tu joues un Classique contre l’OM et une finale, il n’y a pas de revanche. C’est une compétition différente et il faudra bien gérer les émotions et les choses importantes dans le match. Il n’y a pas de revanche, mais on connaît clairement l’importance de ce match pour nos supporters, le club et notre équipe »

Luis Enrique : «On connaît la difficulté à gagner des trophées, mais c’est une motivation. On va jouer un match important pour nous, une finale, un Classique, on connaît l’importance de ce match pour nos supporters et on est très motivés. (…) (un journaliste local a demandé à l’IA qui va gagner le match jeudi) Tu dois poser la question à ChatGPT la saison dernière, et personne ne l’aurait dit… C’est une motivation de jouer une finale, on est prêts. On veut dominer le match. On a besoin du ballon pour faire un bon match, on veut être plus efficaces avec et sans le ballon.»

