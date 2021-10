OM – PSG : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik

👤 Le groupe olympien retenu par 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 pour la rencontre #OMPSG. pic.twitter.com/njYo6ZIESL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 23, 2021

PSG

Gardiens :

Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs :

Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Dagba, Ab. Diallo, Kehrer, Nuno Mendes

Milieux :

Verratti, Rafinha, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Draxler, I. Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants :

Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Messi.

Les onze probables

OM :

Pau Lopez – Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Kamara, Rongier – Payet, Gerson, Guendouzi, Ünder – Milik

PSG :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Gueye, Verratti – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – PSG

L’arbitre désigné pour OM – PSG ce dimanche est monsieur Benoit Bastien, assisté parAurélien Berthomieu et Benjamin Pages .. Le quatrième arbitre sera Johan Hamel. Les deux arbitres assistants vidéo seront Willy Delajod et Wilfried Bien.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 25%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 17°C / ressentie 16°C

– Vent : WNW 7 km/h

– Taux d’humidité : 63%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS PSG en Ligue 1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 19 Victoires PSG : 32

Déclarations d’avant-match

« Il va bien falloir contrôler le ballon, mais aussi les pertes de balle. Ca va très vite devant le PSG, avec des grandes qualités individuelles. L’importance des matches est lié à l’inquiétude populaire. Les supporters veulent un match disputé malgré la différence et on peut le voir lors de chaque mercato. La différence avec un autre match c’est l’émotion du supporter qui l’a donne, ça donne un match un peu spécial. (…) J’ai joué contre Messi, je l’ai aussi dirigé, c’est le meilleur joueur du monde, il est très difficile à contrôler. Le plus important sera de minimiser leur jeu en ayant le contrôle par notre jeu, Messi doit être loin de nos buts. La meilleur façon de stopper un joueur comme ça est de contrôler le match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/10/2021)

« Bien sûr, ce ne sera pas pareil de jouer dans le Vélodrome avec les fans, c’est pareil pour le Parc des Princes. Nous savons très bien que c’est un match spécial. Vous jouez plus que pour les trois points. Vous le faîtes aussi pour la fierté et la joie. Je pense que ce sera un match excitant avec deux équipes portées vers l’attaque. Vous devez prendre des risques. Marseille est une équipe agressive qui joue dans la verticalité. C’est une équipe directe quand elle récupère le ballon. Nous avons analysé l’OM et nous allons essayer d’imposer notre style de jeu. Pour le PSG, c’est une question de gagner chaque match, pas seulement contre l’OM. Nous allons essayer de le faire. J’ai vécu aussi ce Classique comme joueur, on sait que ce sera différent. Chaque derby est spécial. PSG-OM, c’est plus qu’une histoire de 3 points. Il s’agit d’orgueil, de plein d’émotions. Il est indispensable de gagner. C’est fait pour gagner, pas pour autre chose. Ce serait parfait si on joue bien en plus de la victoire. Nous savons tous au club que c’est un match spécial. » Mauricio Pochettino — Source: Conférence de presse (23/10/21)