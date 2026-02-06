OM : PSG, De Lange, poste… la conf de presse de Weah résumée en 5 points !

À deux jours du PSG – OM, Timothy Weah s’est exprimé avec franchise et détermination en conférence de presse ce vendredi 6 février. Entre esprit derby, remise en question collective et gestion du groupe, l’international américain a affiché un discours très engagé. Marqué par le soutien des supporters et par la dynamique récente, il insiste sur la mentalité retrouvée du vestiaire. Un message clair : Marseille avance soudé et concentré.

1. Un OM remobilisé mentalement

« On s’est remis en question, ici c’est très sérieux, et tout le monde est prêt pour les prochains matchs. »

Après une période compliquée, Weah souligne la prise de conscience collective, renforcée par les discussions avec le coach et la qualification en Coupe de France.

2. Jeffrey de Lange, symbole d’un groupe fort

« C’est exceptionnel d’avoir deux gardiens de ce niveau, celui qui jouera sera prêt. »

Weah met en avant le travail, la mentalité irréprochable et la concurrence saine incarnés par Jeffrey de Lange, preuve de la solidité du groupe.

3. Une envie de revanche après le Trophée des champions

« On a compris ce que représentait ce match pour les supporters, c’est un peu une revanche. »

La défaite a laissé un goût amer, mais elle alimente aujourd’hui une motivation supplémentaire dans ce derby très attendu.

4. L’absence des supporters, une motivation en plus

« Ça me touche qu’ils ne soient pas là, on va tout faire pour gagner pour eux. »

Même privés de leurs fans à Paris, les Olympiens veulent porter leurs couleurs et leur engagement sur le terrain.

5. Polyvalence et discipline avant tout

« Je suis prêt à tout faire, rester derrière ou attaquer, j’appliquerai les consignes. »

Que ce soit en défense à quatre ou à cinq, Weah insiste sur la rigueur tactique, le sérieux et l’état d’esprit, clés avant le choc face au PSG.