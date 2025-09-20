OM – PSG : De Zerbi perd un cadre… mais en récupère un autre !

Le Classique entre l’OM et le PSG de ce dimanche soir s’annonce intense et pourrait déjà peser lourd dans la saison des Marseillais. Bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi : selon l’Equipe le défenseur central Nayef Aguerd est de retour dans le groupe. L’international marocain avait manqué le déplacement européen contre le Real Madrid (1-2) mardi dernier en raison d’un protocole commotion.

Après plusieurs jours de repos forcé, Aguerd a reçu le feu vert médical et s’est entraîné normalement. Son retour constitue un atout majeur pour une défense olympienne qui devra faire face à la puissance offensive du Paris Saint-Germain. De Zerbi devra désormais trancher : titulariser son cadre marocain ou conserver Facundo Medina, qui avait tenu sa place face au Real.

Aguerd opérationnel, Kondogbia absent

En revanche, l’OM devra se passer de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain souffre d’un mollet et n’a pas participé à une seule séance collective depuis le retour d’Espagne. Déjà absent face aux Madrilènes, Hamed Traoré devrait également manquer à l’appel.



Les joueurs olympiens se sont entraînés une dernière fois ce samedi à la Commanderie, avant d’y rester pour une mise au vert. De Zerbi doit encore trancher sur un autre poste : celui de latéral gauche. La recrue Emerson Palmieri et Amir Murillo, droitier capable de dépanner à ce poste, sont en balance pour débuter.

Ce choc contre le PSG marquera aussi un tournant dans la dynamique du groupe. Dès lundi, selon l’Equipe les Marseillais s’envoleront vers Rome pour un nouveau stage de cohésion, après ceux d’avril et mai dernier qui avaient été jugés fructueux.