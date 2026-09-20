OM – PSG : Dugarry estime que « le Classique ne veut plus rien dire »

À l’approche du Classique entre l’OM et le PSG, Christophe Dugarry a livré une analyse très sévère sur l’écart actuel entre les deux clubs. Le consultant estime que cette affiche reste une motivation particulière pour Paris, mais qu’elle a perdu une grande partie de son intérêt sportif en raison du fossé qui sépare aujourd’hui les deux équipes.

« Le Classique est une motivation supplémentaire »

Interrogé sur OM – PSG, Christophe Dugarry considère que la rivalité garde une valeur particulière pour les joueurs parisiens.

« Pour les Parisiens, le Classique est une motivation supplémentaire, mais pour le monde du foot, l’affiche ne veut plus rien dire car y a une telle marche d’écart. »

Une sortie forte à quelques heures d’un rendez-vous toujours très attendu au Stade Vélodrome.

« Ça enlève tout intérêt »

L’ancien attaquant va encore plus loin dans son analyse en estimant que l’absence d’équilibre sportif nuit directement à la portée de cette confrontation.

« L’essence même du foot c’est qu’il y ait une opposition entre deux équipes, or quand ce n’est pas le cas, ça enlève tout intérêt. »

Dugarry juge donc que le déséquilibre entre l’OM et le PSG a progressivement modifié la nature même du Classique, malgré l’intensité populaire et médiatique qui continue d’entourer cette affiche.

Un OM attendu au tournant

Cette déclaration intervient dans un contexte délicat pour Marseille, qui reste sur une série de mauvais résultats et aborde ce choc avec beaucoup de pression.

Face à un PSG qui reste la référence du championnat, l’OM aura donc l’occasion de répondre sur le terrain à ce type de critique. Plus qu’un simple match de prestige, ce Classique peut aussi permettre aux Marseillais de montrer qu’ils sont encore capables de rivaliser dans ce genre de rendez-vous.