OM-PSG : énorme coup dur pour Paris !

LIGUE 1 – Classico OM PSG : Ousmane Dembélé devrait manquer le Classique au Vélodrome

À dix jours du choc tant attendu entre l’OM et le PSG, une très mauvaise nouvelle frappe le club parisien. Ousmane Dembélé s’est blessé à la cuisse droite vendredi soir lors du match des Bleus face à l’Ukraine. L’attaquant de 28 ans devrait manquer plusieurs semaines de compétition et ne sera sans doute pas de la partie le 21 septembre au Vélodrome. Une absence qui pourrait peser lourd dans le Classique.

Dembélé sort blessé avec les Bleus

Entré à la pause, l’ancien Barcelonais n’a pas tenu plus de trente minutes avant de s’effondrer, victime d’une lésion musculaire. Déjà gêné à Toulouse le week-end dernier, il a immédiatement compris que son rassemblement avec l’équipe de France était terminé. Un nouveau coup dur pour un joueur dont la fragilité physique interroge.

Colère à Paris, soulagement à Marseille ?

Si Didier Deschamps a défendu son choix de le faire entrer en jeu, estimant que « médicalement, il n’y avait pas de problème », la version est très différente côté parisien. Le PSG serait furieux et reprocherait à la Fédération d’avoir pris un risque inutile.

À Marseille, en revanche, la nouvelle ne passera pas inaperçue. Se priver d’un joueur aussi explosif que Dembélé, capable de faire basculer un match à lui seul, affaiblit considérablement l’armada offensive parisienne.

Une opportunité pour l’OM

Cette blessure tombe au pire moment pour Luis Enrique. Le PSG doit affronter l’Atalanta Bergame en Ligue des champions le 17 septembre, avant de se rendre au Vélodrome quatre jours plus tard. Difficile d’imaginer Dembélé disponible pour ces rendez-vous décisifs.

De son côté, l’OM sortira d’une trêve internationale suivie d’un match de Ligue 1 contre Lorient. Avec ses nombreuses recrues (Aguerd, Pavard, O’Riley, Palmieri, Traoré…), Roberto De Zerbi pourra aligner un effectif renouvelé et plein d’ambitions pour tenter de frapper un grand coup dans ce premier Classique de la saison.

Fragilisé par plusieurs blessures la saison passée, Dembélé est une pièce maîtresse du système parisien. Son forfait potentiel pour le choc du 21 septembre représente une énorme perte pour le PSG… et une opportunité en or pour l’OM de profiter d’un rival diminué.